Por que Trump decidiu retomar testes de armas nucleares após 30 anos

Segundo Trump, os testes são necessários para que os EUA não fiquem para trás de China e Rússia.

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06:33

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que os militares americanos retomem os testes de armas nucleares para que o país não fique atrás de outras potências nucleares, como a Rússia e a China.

"Devido aos programas de testes de outros países, eu instruí o Departamento de Guerra a iniciar os testes de nossas armas nucleares em igualdade de condições", escreveu ele nas redes sociais pouco antes de se encontrar com o presidente da China, Xi Jinping, na Coreia do Sul.

Os EUA possuem mais armas nucleares do que qualquer outro país, disse Trump, com a Rússia em segundo lugar e a China em um "distante terceiro". O país não realiza testes de armas nucleares desde 1992.

Isso ocorre poucos dias depois de Trump ter denunciado a Rússia por testar um míssil de propulsão nuclear, que, segundo relatos, tem alcance ilimitado.

A publicação de Trump na noite de quarta-feira (29/10) reconhece o "tremendo poder destrutivo" das armas nucleares, mas afirma que ele "não teve escolha" a não ser atualizar e renovar o arsenal dos EUA durante seu primeiro mandato.

Ele também afirmou que o programa nuclear da China "estará parelho [com o nosso] dentro de 5 anos".

A publicação de Trump não inclui detalhes sobre como os testes seriam realizados, mas afirma que "o processo começará imediatamente".

A medida seria uma reversão de uma política americana de muitos anos. O último teste de armas nucleares dos EUA ocorreu em 1992, antes de o ex-presidente republicano George H.W. Bush decretar uma moratória nos testes com o fim da Guerra Fria.

Trump publicou o anúncio na rede social pouco antes de Xi aterrissar na Coreia do Sul para o primeiro encontro presencial entre os dois desde 2019. A publicação apareceu online enquanto Trump estava a bordo de um helicóptero, o Marine One, a caminho do Aeroporto Internacional de Gimhae para se encontrar com Xi.

A bordo do Air Force One, após o encontro entre os dois líderes, Trump disse que os locais dos testes nucleares seriam determinados posteriormente, mas reiterou que era "apropriado" que os EUA acompanhassem o ritmo dos outros países em relação aos testes.

A Rússia anunciou no fim de semana que testou com sucesso duas novas armas capazes de transportar ogivas nucleares.

Entre eles, um míssil que, segundo o Kremlin, poderia penetrar os sistemas de defesa dos EUA, e um drone submarino chamado Poseidon, capaz de atingir a costa oeste americana e provocar ondas oceânicas radioativas.

No entanto, esses testes não envolveram a detonação de armas nucleares.

Segundo o think tank americano Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), a China praticamente dobrou seu arsenal nuclear nos últimos cinco anos e a expectativa é que ultrapasse mil armas até 2030.

O arsenal nuclear dos EUA é de cerca de 5.225 ogivas, enquanto a Rússia possui aproximadamente 5.580, segundo relatório da Associação de Controle de Armas.

A declaração de Trump também ocorre cerca de 100 dias antes do vencimento do Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas (o New Start, como é conhecido em inglês) em fevereiro de 2026 — o último tratado de armas nucleares ainda em vigor entre os EUA e a Rússia.

O acordo limita cada país a 1.550 ogivas nucleares em mísseis implantados, capazes de cruzar continentes.

A última vez que os EUA testaram uma bomba nuclear foi em 23 de setembro de 1992. O teste ocorreu em uma instalação subterrânea no Estado de Nevada, no oeste do país.

O projeto, cujo codinome era Divider, foi o 1.054º teste de armas nucleares realizado pelos EUA, de acordo com o Laboratório Nacional de Los Alamos, que desempenhou um papel central no desenvolvimento da primeira bomba atômica do mundo.

O Campo de Testes de Nevada, localizado a 105 km ao norte de Las Vegas, ainda é operado pelo governo dos EUA.

"Caso seja considerado necessário, o local poderá ser autorizado novamente para testes de armas nucleares", segundo o Museu Nacional de Ciência e História Nuclear, afiliado à Instituição Smithsonian.

Os EUA entraram na era nuclear com o teste Trinity da primeira bomba atômica em julho de 1945, no deserto de Alamogordo, no Novo México.

Em seguida, os EUA se tornaram o único país do mundo a usar armas nucleares em guerra, após lançar duas bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Nagasaki e Hiroshima em agosto do mesmo ano, durante a Segunda Guerra Mundial.

