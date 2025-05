Mundo

Por que plano de Netanyahu para Gaza ameaça dividir Israel, matar palestinos e enfurecer o mundo

A ofensiva para tomar e manter territórios vai acentuar tudo o que torna esta guerra tão controversa.

Depois disso, "vem o colapso do regime do Hamas , sua derrota, sua submissão", disse ele a uma rádio israelense.>

É mais provável que a ofensiva acentue tudo o que torna a guerra em Gaza tão controversa. A guerra, que começou com os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, levou o conflito entre palestinos e israelenses a um ponto perigoso.>

Enquanto as IDF atacam o Hamas em Gaza, o plano do governo é que seus soldados forcem alguns ou todos os mais de dois milhões de civis palestinos de Gaza a se refugiar em uma pequena área nas ruínas do sul. >

'Pressão' ou crime de guerra?

Israel nega que viole o direito humanitário internacional e as leis de guerra em Gaza. Mas, ao mesmo tempo, as palavras de seus próprios ministros sugerem o contrário. >

Os críticos israelenses de Netanyahu dizem que prolongar a guerra com uma nova ofensiva, em vez de encerrá-la com um cessar-fogo, tem a ver com sua própria sobrevivência política — e não com a segurança de Israel ou com o retorno dos reféns. >