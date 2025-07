Mundo

Por que pessoas têm mau hálito? E como melhorar?

Você evita se aproximar das pessoas porque tem medo de estar com mau hálito? Não se preocupe, essa é uma situação comum — e há soluções.

Você evita se aproximar das pessoas porque tem medo de estar com mau hálito ? Não se preocupe, essa é uma situação comum — e há soluções.>

Mulher é condenada por matar família com cogumelos tóxicos: as evidências que convenceram o júri

Manter os dentes limpos é como uma batalha sem fim contra as bactérias que se instalam nos espaços entre os dentes e as gengivas e nas reentrâncias da língua.>

O que causa o mau hálito?

Em todo o mundo, uma das principais causas do mau hálito é a periodontite, também conhecida como retração gengival.>

"Metade da população adulta vai ter algum tipo de doença gengival", diz Praveen Sharma, professor de odontologia restauradora da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, ao programa What's Up Docs?, da BBC.>

"Você pode pensar no mau hálito como proveniente da cavidade oral", ele acrescenta, referindo-se à boca.>

"Isso provavelmente é responsável por 90% do mau hálito.">

"Pacientes com problemas gastrointestinais, refluxo gástrico, vão ter um hálito meio azedo. Portanto, há doenças sistêmicas que se manifestam na cavidade oral.">

Se você não limpar as bactérias que se instalam entre os dentes e as gengivas, isso pode causar microferidas e o consequente sangramento das gengivas. Isso é gengivite, o estágio inicial da doença gengival, mas a boa notícia é que ela é reversível.>

"Uma das coisas que os pacientes fazem é evitar instintivamente escovar as gengivas que estão doloridas durante a escovação, porque eles pensam: 'Ah, estou causando danos, estou fazendo algo errado, é por isso que está sangrando'", diz Sharma.>

Muitas pessoas destras inconscientemente escovam o lado esquerdo por mais tempo, e as pessoas canhotas escovam o lado direito por mais tempo, o que pode causar mais inflamação no lado que recebe menos atenção.>

Esteja ciente de qual mão você está usando, e tente escovar ambos os lados igualmente — e com cuidado.>

Shamra sugere começar com a limpeza interdental.>

Depois de usar as escovas interdentais, é bom ter um sistema para movimentar a escova de dentes na boca, e não ter pressa. Lembre-se de que cada dente tem três superfícies: a externa, a de mastigação e a interna. Todas elas precisam ser limpas cuidadosamente. Pode ser uma surpresa para muitos, mas o tempo mínimo para escovar os dentes é de dois minutos.>

Segure a escova em um ângulo de aproximadamente 45 graus em relação ao dente, e escove suavemente. Escove direcionando as cerdas para a linha da gengiva nos dentes inferiores, e para cima, em direção à linha da gengiva, nos dentes superiores. Isso vai ajudar a remover as bactérias que podem estar se escondendo sob a linha da gengiva.>

"O ideal é escovar os dentes antes do café da manhã", diz Sharma. "Você não deve escovar os dentes depois de comer algo ácido — isso vai ter um efeito prejudicial na substância mineral do dente, o esmalte e a dentina.">

A acidez dos alimentos faz com que o esmalte protetor na superfície dos dentes e a dentina abaixo amoleçam — portanto, escovar os dentes logo após uma refeição pode danificar o esmalte.>

Quando você dorme, o fluxo de saliva diminui, permitindo que as bactérias causem mais danos aos dentes durante a noite. Portanto, se você for limpar bem os dentes uma vez por dia, o melhor horário é à noite.>

Use uma escova de dentes com cerdas de rigidez média.>

As pastas de dente não precisam ser caras.>

O mineral fortalece o esmalte do dente, e o torna mais resistente a cáries.>

Também vale a pena usar enxaguante bucal se você estiver apresentando os primeiros sinais de doença gengival, pois ele ajuda a reduzir a placa bacteriana e o acúmulo de bactérias. Mas não use após a escovação, pois ele pode remover o flúor da pasta de dente.>

Se essa condição não for controlada, a perda óssea pode chegar a um nível tão grave que os dentes podem cair. Você também pode ter mau hálito persistente. Se você apresentar esses sintomas, consulte seu dentista imediatamente.>

- Beba bastante água, pois as bactérias podem se desenvolver quando sua boca está seca.>

- Limpe sua língua com um raspador de língua. Isso remove partículas de alimentos, bactérias e células mortas, que podem levar ao mau hálito.>

Adaptado do episódio do podcast 'What's Up Docs', da BBC, de 29 de abril de 2025.>