Por que McDonald's resolveu recomprar todas suas franquias em Israel

O Canadá está entre os países que realizaram protestos contra a rede de Crédito: Getty Images

O McDonald's vai recomprar todas as suas franquias em Israel após um boicote à marca em resposta à guerra entre as tropas israelenses e o Hamas

A companhia americana disse ter chegado a um acordo com a empresa Alonyal, dona de 225 franquias no país, para a devolução de todos os pontos de venda, que empregam 5 mil pessoas.

O McDonald's foi criticado depois que a Alonyal começou a distribuir milhares de refeições gratuitas aos soldados israelenses.

Na quinta-feira (4/4), o McDonald's anunciou que havia assinado um acordo com a Alonyal, que administra a rede de fast food em Israel há mais de 30 anos.

A gigante americana disse que os restaurantes, as operações e os funcionários seriam mantidos “em condições equivalentes” — e que continuava “comprometida com o mercado israelense”. Os termos da venda não foram revelados.

O boicote foi desencadeado depois que países de maioria muçulmana, como Kuwait, Malásia e Paquistão, divulgaram declarações se distanciando da empresa pelo suposto apoio a Israel.

Manifestações foram realizadas em todo o mundo à medida que o boicote popular se espalhava para além do Oriente Médio

Em janeiro, o McDonald's admitiu que o conflito havia "impactado significativamente" seu desempenho na França, na Indonésia e na Malásia, embora seus negócios tenham sido mais afetados no Oriente Médio.

O presidente-executivo do grupo, Chris Kempczinski, atribuiu a reação do público à “desinformação”, mas mesmo assim a companhia não bateu pela primeira vez sua meta de vendas trimestral em quase quatro anos.

O boicote foi descrito como "desanimador e infundado" pelo McDonald's.

A companhia depende de um sistema de franquia no qual milhares de empresas independentes possuem e operam a maior parte de suas mais de 40 mil lojas em todo o mundo. Cerca de 5% dos seus pontos de venda estão localizados no Oriente Médio.

“Em todos os países em que operamos, inclusive nos países muçulmanos, o McDonald’s é orgulhosamente representado por operadores de proprietários locais”, disse Kempczinski, na época.

"Enquanto esta guerra continuar, não esperamos ver qualquer melhoria significativa [nestes mercados]", acrescentou o chefe do McDonald's.

A empresa espera que, ao gerir "internamente" os negócios israelenses, seja capaz de recuperar sua reputação no Oriente Médio — e bater mais uma vez suas principais metas de vendas.

Cerca de 130 reféns permanecem em cativeiro, sendo que pelo menos 34 são dados como mortos.