Por que mais de 30% das crianças de um dos países mais ricos do mundo vivem na pobreza

Cerca de 31% das crianças vivem em situação de pobreza relativa no Reino Unido devido ao aumento do custo de vida, mostram dados do governo.

Cerca de 31% das crianças vivem em situação de pobreza relativa no Reino Unido. (Getty Images)

Redação BBC News Brasil

O número de crianças em situação de pobreza no Reino Unido atingiu o nível mais alto desde o início dos registros comparativos em 2002.

Em abril de 2024, havia 4,45 milhões de crianças vivendo em famílias de baixa renda relativa, uma vez deduzidos os gastos com moradia — a medida padrão do governo para a pobreza.

O dado, divulgado pelo Departamento de Trabalho e Previdência, representa um aumento de 100 mil crianças em relação ao ano anterior — e equivale a 31% da população infantil do Reino Unido.

Este número aumentou significativamente desde 2021, e o Grupo de Ação contra a Pobreza Infantil (CPAG, na sigla em inglês) prevê que 4,8 milhões de crianças vão estar em situação de pobreza até o fim do mandato deste governo em 2029-2030.

O CPAG pede que o governo acabe com o limite de dois filhos para os benefícios concedidos às famílias e suspenda as recentes propostas de cortes mais amplos nos benefícios em sua próxima estratégia de combate à pobreza infantil.

O limite de dois filhos impede que os pais solicitem o crédito universal ou o crédito fiscal para um terceiro filho, com algumas poucas exceções.

A definição de pobreza relativa — que é medida tanto antes quanto depois dos gastos com moradia — se refere a pessoas que vivem em domicílios com renda inferior a 60% da média nacional.

Em paralelo, o governo escocês não atingiu suas metas de redução da pobreza infantil para 2023-2024.

Um enorme desafio

A ministra das Finanças, Rachel Reeves, anunciou recentemente uma redução no orçamento para benefícios de assistência social. (PA Media)

"Os dados mais recentes são um duro lembrete da dimensão da privação entre as famílias, com cerca de um terço das crianças na Grã-Bretanha vivendo atualmente na pobreza", afirmou Adam Corlett, economista principal do think tank Resolution Foundation.

"Isso antes de qualquer impacto adicional dos novos cortes de benefícios e das perspectivas de uma queda no padrão de vida, que devem reduzir a renda da metade mais pobre das famílias em idade ativa em 500 libras (R$ 3,7 mil) nos próximos cinco anos."

Em discurso recente na Câmara dos Comuns, o ministro do Trabalho e Previdência britânico, Stephen Timms, disse que os números "mostram o enorme desafio" que o "altíssimo nível de pobreza infantil deixado pelo governo anterior" representa para o Partido Trabalhista.

"Vamos abordar essa questão", ele acrescentou.

A ministra das Finanças, Rachel Reeves, confirmou recentemente uma reformulação no sistema de benefícios.

Isso inclui a redução pela metade dos benefícios por incapacidade para novos requerentes e critérios mais rígidos em relação à chamada Remuneração para Independência Pessoal (PIP, na sigla em inglês) para aqueles com condições de saúde física ou mental crônicas.

De acordo com a avaliação de impacto do próprio governo, mais 250 mil pessoas, incluindo 50 mil crianças, vão ser levadas à situação de pobreza relativa devido a essas mudanças.

O número de crianças que vivem na pobreza aumentou significativamente desde 2021. (Getty Images)

Nos três anos até 2024, as taxas mais altas de pobreza infantil, depois de deduzidos os custos de moradia, foram registradas no condado de West Midlands, no centro da Inglaterra, e em Londres — embora os níveis da capital estivessem entre os mais baixos, se a moradia não fosse levada em conta.

Uma em cada cinco famílias com um filho estava vivendo na pobreza, em comparação com 44% das famílias com três filhos ou mais.

A Resolution Foundation reforçou os apelos para que o governo acabe com o limite de dois filhos para conceder benefícios, e quer que o governo estenda o direito à refeição escolar gratuita a todas as famílias que recebem o chamado crédito universal.

Quando o Partido Trabalhista assumiu o poder em meados de 2024, após o período a que os dados se referem, o primeiro-ministro anunciou a criação de uma força-tarefa contra a pobreza infantil, prometendo não deixar "pedra sobre pedra" no combate às causas fundamentais do problema.

A estratégia intergovernamental de combate à pobreza infantil deve ser publicada nos próximos meses.

"Ninguém deveria viver na pobreza, e sabemos que o melhor caminho para as famílias em dificuldades saírem da pobreza é um trabalho seguro e bem remunerado", declarou um porta-voz do Departamento de Trabalho e Previdência.

"É por isso que estamos reformulando nosso sistema de bem-estar social falido para que ele ajude as pessoas a conseguir bons empregos, aumentando o padrão de vida e colocando dinheiro no bolso das pessoas", acrescentou.

