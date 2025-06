Mundo

Por que líder supremo do Irã chefiará uma nação muito diferente quando sair do seu esconderijo

A guerra das últimas semanas enfraqueceu significativamente o Irã e seu líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

Publicado em 29 de junho de 2025 às 06:39

Aiatolá Ali Khamenei tem 86 anos e se tornou o líder supremo do seu país em 1989. Crédito: Reuters

Depois de passar cerca de duas semanas em um bunker secreto em algum lugar do Irã, durante o conflito entre o seu país e Israel, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, pode querer usar a oportunidade do cessar-fogo para sair a público.>

Na quinta-feira (26/6), Khamenei fez seu primeiro pronunciamento em vídeo desde os ataques dos Estados Unidos ao seu país. Segundo ele, "nada de significativo" ocorreu nas instalações nucleares atacadas no início da semana.>

Khamenei tem 86 anos de idade e se tornou o líder supremo do seu país em 1989.>

Acredita-se que ele tenha ficado escondido e incomunicável, temendo ser assassinado por Israel. Aparentemente, nem mesmo as principais autoridades do governo iraniano vinham mantendo contato com ele.>

O líder teria sido aconselhado a ter cautela, apesar do frágil cessar-fogo negociado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo emir do Catar, o xeque Tamim bin Hamad al-Thani.>

Trump teria supostamente instruído Israel a não matar o líder supremo do Irã, mas o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não descartou esta possibilidade.>

Quando – ou até se – o aiatolá Khamenei sair do seu esconderijo, ele vai encontrar um cenário de morte e destruição. Sem dúvida, ele tentará restaurar a sua imagem. Mas Khamenei também irá enfrentar novas realidades e até uma nova era. Afinal, a guerra enfraqueceu significativamente seu país e a ele próprio.>

Rumores sobre dissidentes no alto comando

Durante a guerra, Israel tomou rapidamente o controle de grande parte do espaço aéreo iraniano e atacou a infraestrutura militar do país.>

Altos comandantes do exército e da Guarda Revolucionária Iraniana foram mortos com rapidez.>

A extensão dos danos militares ainda é incerta e contestada. Mas os repetidos bombardeios às bases e instalações do exército e da Guarda Revolucionária sugerem que a degradação do poderio militar do Irã foi substancial.>

A militarização, há muito tempo, consome vasta parcela dos recursos da nação.>

As conhecidas instalações nucleares do Irã renderam ao país cerca de duas décadas de sanções americanas e internacionais, com custo estimado de centenas de bilhões de dólares. Agora, estas instalações foram danificadas pelos ataques aéreos.>

Mas ainda é difícil avaliar a extensão dos danos. E muitos perguntam de que serviu tudo isso.>

A guerra enfraqueceu significativamente o Irã Crédito: Getty Images

Um grande número de iranianos irá responsabilizar pessoalmente o aiatolá Khamenei por ter colocado o Irã em curso de colisão com Israel e os Estados Unidos, o que acabou arruinando seu país e seu povo de forma considerável.>

Eles irão culpar Khamenei por promover o objetivo ideológico de destruir Israel, algo que muitos iranianos não apoiam.>

E também irão culpá-lo pelo que eles entendem como insensatez – a sua crença de que atingir o poderio nuclear tornaria seu regime invencível.>

As sanções paralisaram a economia iraniana, reduzindo um dos principais exportadores de petróleo do mundo a uma pequena e abatida sombra do que era no passado.>

"É difícil estimar quanto tempo mais o regime iraniano pode sobreviver sujeito a uma pressão tão significativa, mas este parece o princípio do fim", afirma a professora Lina Khatib, acadêmica visitante da Universidade Harvard, nos Estados Unidos.>

Para ela, "Ali Khamenei provavelmente se tornará o último 'Líder Supremo' da República Islâmica, no pleno sentido da expressão.">

Grande número de iranianos irá responsabilizar o aiatolá Khamenei por ter colocado o Irã em curso de colisão com Israel e os Estados Unidos Crédito: AFP via Getty Images

E vêm surgindo rumores sobre dissidências no alto comando do país.>

No auge da guerra, uma agência de notícias semioficial do Irã informou que antigas figuras importantes do regime têm pedido a intervenção dos acadêmicos religiosos mais discretos do país, tentando mudar sua liderança. Estes acadêmicos são independentes do aiatolá e ficam na cidade sagrada de Qom.>

"Haverá uma apuração", segundo o professor Ali Ansari, fundador e diretor do Instituto de Estudos Iranianos da Universidade de St. Andrews, no Reino Unido.>

"Fica muito claro que existem enormes discordâncias entre os líderes e também imensa insatisfação entre as pessoas comuns", afirma ele.>

'A raiva e a frustração irão aumentar'

Nas últimas semanas, muitos iranianos enfrentaram sentimentos conflitantes entre a necessidade de defender o Irã e seu profundo rancor sobre o regime.>

Eles se manifestaram a favor do seu país e saíram às ruas, não para defender o regime, mas para cuidar uns dos outros. Os relatos são de ampla solidariedade e proximidade.>

As pessoas nas aldeias e cidades menores, longe das grandes áreas urbanas, abriram as portas para os que fugiam dos bombardeios nas grandes cidades. Comerciantes ofereciam produtos básicos com desconto e vizinhos batiam à porta uns dos outros para ver se eles precisavam de alguma coisa.>

Mas muitas pessoas também sabiam que Israel provavelmente buscava uma mudança de regime no Irã.>

Muitos iranianos desejam a mudança do regime. Mas eles talvez rejeitem uma mudança engendrada e imposta por potências estrangeiras.>

Muitos iranianos podem rejeitar uma mudança de regime que seja engendrada por potências estrangeiras Crédito: Getty Images

O aiatolá Khamenei é um dos autocratas há mais tempo no poder em todo o mundo. E, nos seus quase 40 anos de liderança, ele dizimou a oposição do país.>

Os líderes políticos oposicionistas ou estão na prisão, ou fugiram do Irã. E, no exterior, eles foram incapazes de elaborar um posicionamento que unificasse a oposição ao regime iraniano.>

Os oposicionistas não conseguiram estabelecer nenhum tipo de organização que pudesse ser capaz de assumir o poder no país, se surgisse a ocasião.>

O colapso do regime poderia ter sido uma possibilidade, se a guerra das últimas duas semanas permanecesse indefinidamente.>

Mas, durante as duas semanas de conflito, muitos acreditaram que o cenário provável para o dia seguinte à queda do regime atual não seria a tomada do poder pela oposição, mas sim a entrada do país no caos e na anarquia.>

"É improvável que a oposição doméstica derrube o regime iraniano", segundo Khatib. "O regime segue forte internamente e irá reforçar a opressão para esmagar os dissidentes.">

Poucas pessoas no Irã acreditam que o cessar-fogo negociado na segunda-feira (23/6) vá durar muito tempo Crédito: Getty Images

Os iranianos, agora, receiam que o regime aumente a repressão.>

Pelo menos seis pessoas foram executadas nas últimas semanas, desde o início da guerra contra Israel.>

Elas foram acusadas de espionagem para o Estado judaico. E as autoridades afirmam terem detido cerca de 700 pessoas sob a mesma acusação.>

Uma mulher iraniana declarou ao Serviço Persa da BBC que, mais do que a morte e a destruição causadas pela guerra, o seu receio é que um regime ferido e humilhado dirija sua raiva contra seu próprio povo.>

"Se o regime for incapaz de fornecer mercadorias e serviços básicos, a raiva e a frustração irão aumentar", segundo Ansari.>

"Vejo um processo em etapas. Não vejo como algo que, no sentido popular, irá necessariamente se enraizar por muito tempo após o término dos bombardeios.">

Poucas pessoas no Irã acreditam que o cessar-fogo negociado na segunda-feira (23/6) vá durar muito tempo. Muitos acreditam que Israel ainda não tenha encerrado seus ataques, agora que o país detém total superioridade nos céus do Irã.>

Mísseis balísticos do Irã

Grande parte das bases balísticas do Irã parecem ter escapado da destruição. >

Israel teve muita dificuldade para localizá-las, já que estão instaladas em túneis dentro de montanhas por todo o país.>

O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Eyal Zamir, declarou que, quando seu país lançou seu primeiro ataque à República Islâmica, sabia-se que "o Irã possuía cerca de 2,5 mil mísseis de superfície".>

Os mísseis disparados pelo Irã causaram mortes e considerável destruição em Israel. O Estado judaico deve estar preocupado com os 1,5 mil mísseis possivelmente restantes, ainda nas mãos do lado iraniano.>

Existem também sérias preocupações em Tel Aviv, Washington e outras capitais da região e do Ocidente, de que o Irã ainda possa correr para construir uma bomba nuclear – um objetivo que o país sempre negou até agora.>

O presidente americano Donald Trump supostamente terá dito a Israel que não matasse o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei Crédito: Getty Images

As instalações nucleares iranianas, com quase toda certeza, foram danificadas – ou, possivelmente, inutilizadas – durante os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos. >

O Irã, no entanto, afirma ter transferido seu estoque de urânio altamente enriquecido para um lugar secreto e seguro.>

Este estoque de urânio a 60%, se for enriquecido até 90% (o que é um processo relativamente fácil), é suficiente para produzir cerca de nove bombas, segundo os especialistas.>

Pouco antes do início da guerra, o Irã havia anunciado a construção de uma nova instalação secreta de enriquecimento de urânio, que deveria entrar em operação em breve.>

O Parlamento iraniano decidiu reduzir severamente sua cooperação com o órgão regulador atômico das Nações Unidas, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).>

Esta medida ainda requer aprovação, mas, se entrar em vigor, deixará o país a um passo da sua retirada do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, como propõem as autoridades linha-dura que apoiam o líder supremo, liberando o Irã para construir a bomba.>

O aiatolá Khamenei pode, agora, ter a confiança de que seu regime sobreviveu. Mas, doente e com 86 anos de idade, ele também sabe que seus dias de vida podem estar contados.>

Por isso, talvez ele deseje garantir a continuidade do regime com uma transição de poder pacífica, para outro religioso sênior ou, até mesmo, um conselho de líderes.>

De qualquer forma, os principais comandantes remanescentes da Guarda Revolucionária Iraniana, leais ao líder supremo, podem buscar exercer o poder nos bastidores.>

