Por que imagem de Kate Middleton foi retirada por três agências de notícias sob suspeita de 'manipulação'

Três agências de fotos deletaram uma foto de Kate Middleton , divulgada neste domingo (10/3), por temor de que ela tenha sido “manipulada”.

A imagem, feita pelo príncipe William e divulgada pelo Palácio de Kensington para o Dia das Mães, que no Reino Unido é comemorado neste domingo, mostra a princesa de Gales com os três filhos do casal.

A Associated Press foi a primeira a retirar a imagem, sob o argumento de que a foto “não atende” aos padrões fotográficos da agência, observando uma “inconsistência no alinhamento da mão esquerda da Princesa Charlotte”.

O Palácio de Kensington ainda não comentou o caso.

A foto mostra Kate sentada, rodeada pela princesa Charlotte, pelo príncipe Louis e pelo príncipe George, este último envolvendo-a nos braços.

Foi a primeira foto oficial da princesa de Gales desde a cirurgia abdominal que ela fez há dois meses. Desde então, ela ficou fora dos olhos do público.

A imagem foi compartilhada nas contas de mídia social do príncipe e da princesa de Gales com uma mensagem de Kate que dizia: "Obrigada pelo carinho e pelo apoio contínuo ao longo dos últimos dois meses. Desejando a todos um feliz Dia das Mães."

A divulgação de imagens em família durante ocasiões especiais é uma rotina para o casal. Na maioria das vezes, as fotos são tiradas por Kate e divulgadas à mídia com instruções sobre como podem ser usadas.

A imagem do Dia das Mães foi usada nas primeiras páginas de vários jornais e sites de todo o mundo, incluindo a BBC News, e usada em boletins de notícias de TV - novamente incluindo a BBC.

Mas, na noite de domingo, a Associated Press, que inicialmente publicou a foto depois de ter sido divulgada pelo Palácio de Kensington, emitiu uma notificação de retirada da imagem, uma alternativa usada pela indústria para fazer uma retratação.

Dizia: "Observando mais de perto, parece que a fonte manipulou a imagem. Nenhuma foto substituta será enviada."

Uma segunda agência fotográfica, a Reuters, disse que também retirou a imagem “após uma revisão pós-publicação”.

Isso foi seguido por uma terceira agência, a AFP, que também emitiu um aviso de retirada da imagem.

A maioria das organizações de notícias segue suas próprias diretrizes rígidas sobre o uso de fotografias manipuladas, utilizando-as apenas quando acompanhadas de uma explicação de que a imagem foi alterada em relação ao original. Agências de notícias, como a AP, assumem, portanto, o compromisso com seus clientes de que suas fotos sejam precisas e não manipuladas digitalmente.

As regras da AP só permitem “pequenos ajustes” em certas circunstâncias, incluindo a remoção de poeira nos sensores das câmeras.

Kate, de 42 anos, passou 13 noites em um hospital privado depois da cirurgia. Durante a internação, ela recebeu visitas do príncipe William e do rei Charles, que também passou por tratamento na mesma instituição.

Ela não deve voltar a participar de compromissos oficiais públicos até a Páscoa.

Foram divulgados poucos detalhes sobre a condição da princesa, o que gerou diversas especulações nas redes. Mas o Palácio disse que não tem relação com câncer e que só forneceria atualizações quando houvesse informações significativas para compartilhar.

A equipe que apoia a princesa enquanto ela se recupera é pequena e limitada às pessoas mais próximas dela.

Enquanto ela esteve internada, o Palácio disse que a princesa queria que as suas informações médicas pessoais permanecessem privadas, acrescentando que queria “manter o máximo possível de normalidade para os seus filhos”.

A foto divulgada foi uma forma também de reprimir as teorias mais extremas em torno da ausência da princesa da vida pública.

Foi uma tentativa gerenciada de tranquilizar as pessoas ao mostrar que o tratamento da princesa está, como disse a sua equipe reiteradas vezes, "indo bem".