Por que governo Lula não 'torce' por prisão de Bolsonaro (agora)?

Segundo pessoas próximas a Lula, governo avalia que prisão de Bolsonaro antes de julgamento no STF alimentaria discurso de perseguição do ex-presidente e criaria ruído em meio a tarifaço de Trump

Publicado em 24 de julho de 2025 às 05:25

Bolsonaro mostra tornozeleira eletrônica cercado de militantes e fotógrafos durante passagem pelo Congresso Nacional Crédito: Reuters

Bolsonaro é réu no processo que tramita no STF por tentativa de golpe de Estado e, desde a semana passada, está usando tornozeleira eletrônica e impedido de usar redes sociais.>

Mas por mais que possa parecer contra intuitivo, segundo pessoas próximas do círculo presidencial, o governo não estaria torcendo por uma eventual prisão de Bolsonaro antes do seu julgamento pelo STF. >

Três integrantes do governo ouvidos em caráter reservado relataram porquê uma prisão de Bolsonaro antes do julgamento pelo STF não interessaria ao governo:>

ela poderia alimentar a retórica de perseguição política adotada pelo ex-presidente e seus aliados e fortalecer Bolsonaro;

ela poderia criar ruídos ainda maiores em meio à tentativa do governo de negociar as tarifas de Trump >

A possibilidade de uma prisão iminente de Bolsonaro passou a ser especulada em Brasília nesta semana depois que o ministro Alexandre de Moraes cobrou explicações à defesa de Bolsonaro sobre sua participação em entrevistas e transmissões em redes sociais.>

Na semana passada, Moraes havia determinado que Bolsonaro usasse tornozeleira eletrônica e o proibiu de acessar a redes sociais, inclusive por meio de terceiros. >

O argumento para a decisão era de que ele estaria agindo, junto com o filho, para convencer o governo dos Estados Unidos a adotar medidas contrárias à soberania do Brasil no contexto das tarifas anunciadas por Trump.>

No pedido de esclarecimentos feito na segunda-feira (21/07), Moraes deu 24 horas para a defesa do ex-presidente se manifestar sob pena de prisão. >

A defesa de Bolsonaro respondeu antes do prazo e argumentou que o ex-presidente não havia descumprido a decisão do ministro.>

A defesa alega que a publicação nas redes sociais de trechos da conversa que Bolsonaro manteve com jornalistas no prédio da Câmara dos Deputados estava fora do controle do ex-presidente. >

Até agora, Moraes não respondeu à posição enviada pelos advogados do ex-presidente e, pelo menos por ora, o risco de prisão parece estar em suspenso.>

O tom do governo em relação ao assunto foi dado por Lula na mesma segunda-feira, durante uma entrevista coletiva em Santiago, no Chile, ao ser questionado sobre o uso de tornozeleira eletrônica por Bolsonaro.>

"É um problema da Justiça. Eu não vou dar palpite sobre a questão da Justiça. Ele está sendo julgado, está sendo denunciado, ele pode ser absolvido, ele pode ser culpado. É um problema da Justiça. Eu não me meto nisso", disse o presidente.>

null Crédito: EPA

Retórica de vítima

Integrantes do entorno do presidente Lula afirmam que um dos principais motivos pelos quais a prisão de Bolsonaro neste momento não seria um resultado desejado é a possibilidade de que ela poderia alimentar o que classificam como "narrativa vitimista" que, segundo eles, vem sendo adotada pelo ex-presidente. >

Bolsonaro é réu no processo sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. O caso está caminhando para a sua fase final, no STF e o ex-presidente alega inocência. >

Em suas alegações finais, a Procuradoria Geral da República (PGR) pediu a condenação de Bolsonaro a uma pena que pode superar os 40 anos de prisão. A expectativa é de que o julgamento possa ser concluído nos próximos dois meses. >

Desde o início das investigações, no entanto, Bolsonaro argumenta que é vítima de uma perseguição política perpetrada por inimigos políticos e membros do judiciário, entre eles, o ministro Alexandre de Moraes.>

"Não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação em nosso país. Uma pessoa inocente. Covardia o que estão fazendo com um ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus", disse Bolsonaro na segunda-feira (21/07), durante ida ao Congresso Nacional. >

Na avaliação de um interlocutor do governo, Bolsonaro e seus aliados estão amplificando esse discurso a partir de manifestações como a ida dele ao Congresso Nacional nesta semana, quando ele exibiu sua tornozeleira eletrônica ao público presente no local, levando Moraes a cobrar explicações.>

Esse movimento poderia, em tese, minimizar a percepção captada pela pesquisa de opinião pública feita pela empresa Quaest na semana passada sobre como as tarifas de Trump impactaram negativamente a família Bolsonaro, que celebrou o anúncio. >

A pesquisa mostrou que 44% dos entrevistados avaliam que Lula estaria agindo corretamente diante das tarifas, enquanto apenas 29% tinham essa avaliação em relação a Bolsonaro e seus aliados. >

A pesquisa mostrou ainda que 57% dos entrevistados afirmaram que Trump não tinha direito de criticar o processo no qual Bolsonaro é réu. >

A crítica à decisão de Moraes em relação a Bolsonaro, especialmente sobre a proibição do uso de redes sociais, não ficou restrita apenas a militantes bolsonaristas. >

Em entrevista à BBC News Brasil na semana passada, o advogado e professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro, Thiago Bottino, criticou a decisão do ministro. >

"Tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e durante o final de semana, proibição de contactar determinadas pessoas. Todas essas [medidas] estão na lei. Proibição de usar rede social não está", disse. >

Um monitoramento sobre manifestações em redes sociais feito pela Quaest após a operação da semana passada contra Bolsonaro apontou, no entanto, que 59% das menções sobre o assunto eram favoráveis à operação, enquanto 41% defendiam o ex-presidente.>

Os números indicariam uma reversão na queda de popularidade do governo Lula causado pela reação dos brasileiros ao tarifaço de Trump e ao que tudo indica, o governo não quer correr o risco de perder o "bom momento".>

Um dos interlocutores de Lula ouvido pela BBC News Brasil afirmou que o melhor cenário para o governo seria aquele em que Bolsonaro passe pelo julgamento no STF antes de a ser preso, caso considerado culpado.>

Segundo ele, a ideia é que, submeter Jair Bolsonaro ao rito do julgamento completo, incluindo eventuais recursos, mostraria ao eleitorado indeciso que o ex-presidente não foi submetido a uma perseguição política, como defendido por Bolsonaro e seus aliados.>

O foco, segundo ele, é no eleitorado indeciso porque a fatia de eleitores que hoje apoia o ex-presidente dificilmente mudaria de opinião durante e após o julgamento de Bolsonaro.>

Um ministro de Estado também ouvido pela BBC News Brasil em caráter reservado disse que o governo pretende se manter distante do julgamento de Bolsonaro.>

Segundo ele, Lula orientou todos os seus colegas de ministério a evitarem manifestações sobre o andamento do processo de Bolsonaro, especialmente após a decretação do uso de tornozeleira eletrônica feita por Moraes.>

Outro integrante disse que, internamente, o governo não está fazendo cálculos políticos baseados na possibilidade de Bolsonaro ser preso agora. >

Ele diz, no entanto, que há preocupação de que Bolsonaro poderia adotar um tom de suposta provocação às ordens do STF e acabar "cavando" sua própria prisão e, com isso, criar mais instabilidade.>

null Crédito: Getty Images

Ruído em meio a tarifaço

O segundo motivo apontado pelos interlocutores ouvidos pela BBC News Brasil para que a prisão de Bolsonaro antes do julgamento não fosse desejada pelo governo é o de que ela poderia tumultuar ainda mais o processo de negociação que o Brasil tenta estabelecer com os Estados Unidos para mitigar ou evitar o tarifaço anunciado por Trump.>

Um membro do governo ouvido pela BBC News Brasil afirmou que, embora o governo não tenha ingerência sobre o processo de Bolsonaro no STF, uma eventual prisão do ex-presidente neste momento poderia ser interpretada em Washington como uma provocação do Judiciário brasileiro ao governo americano e isso poderia atrapalhar as tentativas do governo de estabelecer canais de comunicação com a administração Trump.>

Segundo ele, o momento seria de evitar o que classificou como ruídos desnecessários em meio à dificuldade de interlocução com o governo americano. >

A carta em que Trump anunciou as tarifas ao Brasil e as manifestações subsequentes do governo americano vincularam as tarifas ao suposto tratamento injusto ao qual Bolsonaro estaria sendo submetido no Brasil.>

Trump classificou o processo de Bolsonaro como uma "caça às bruxas" que deve parar "imediatamente".>

Em uma carta de Trump enviada ao ex-presidente brasileiro na semana passada, o presidente americano voltou a defendê-lo ao vincular as tarifas ao seu julgamento. >

"Manifestei veementemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar oponentes políticos e acabe com seu ridículo regime de censura. Estarei observando de perto", diz um trecho da carta. >

Um outro sinal de contrariedade do governo americano em relação ao andamento do caso de Bolsonaro foi o anúncio da cassação dos vistos de viagem do ministro Alexandre de Moraes e "de seus aliados", no mesmo dia em que Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica.>

"A caça às bruxas política do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das costas do Brasil para atingir os americanos", disse o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio ao anunciar as sanções.>

Em entrevista à BBC News Brasil, o brasilianista Brian Winter, editor da revista Americas Quarterly, disse acreditar que Trump reagiria a uma eventual prisão de Bolsonaro. >

"Sem dúvida. Se isso acontecer, acho que o presidente Trump usará todas as ferramentas à sua disposição", disse. >

