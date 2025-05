Mundo

Por que festival de Cannes veta trajes transparentes e vestidos 'volumosos'?

Há uma etiqueta complexa e uma história rica por trás das novas regras anunciadas pelo Festival de Cinema de Cannes.

Publicado em 15 de maio de 2025 às 07:39

A supermodelo Bella Hadid é uma das adeptas do chamado Crédito: Getty Images

O mais rigoroso dos tapetes vermelhos acabou de ficar um pouco mais rigoroso — na terça-feira (13/05), o Festival de Cinema de Cannes anunciou que: "por motivos de decência, a nudez é proibida no tapete vermelho, assim como em qualquer outra área do festival".>

A nova diretriz chamou a atenção, uma vez que os chamados naked dresses — looks que deixam parte do corpo à mostra — se tornaram uma tendência no tapete vermelho nos últimos anos, inclusive no próprio festival de Cannes. >

No ano passado, por exemplo, a supermodelo Bella Hadid usou um vestido Saint Laurent transparente com decote halter, enquanto ao longo dos anos estrelas como Isabelle Huppert, Naomi Campbell e Kendal Jenner optaram pelo polêmico visual.>

Natasha Poly usou um vestido ousado no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes em 2024 Crédito: Getty Images

Anunciada em um momento de ascensão do conservadorismo cultural, a medida parece alinhada com o aumento da patrulha dos corpos das mulheres — neste caso, em nome da "decência". "Deus me livre de alguém mostrar um mamilo", escreveu o Boring Not Com, um perfil anônimo famoso no mundo da moda, no Instagram, acrescentando que "o retorno silencioso do conservadorismo é real".>

>

Para algumas pessoas, incluindo a atriz Rose McGowan, naked dress tem a ver com empoderamento. E, conforme apontaram muitos analistas, a medida não é coerente. "A pele nua é proibida no tapete (vermelho), mas uma vez lá dentro, ela está bem ali na tela. Quase sempre feminina, é claro", escreveu o Boring Not Com. >

"Não vamos nos esquecer de que este é o mesmo festival que, em 2015, barrou mulheres que usavam sapatos sem salto. Tudo isso enquanto ainda estendia o tapete vermelho para Roman Polanski [que, em 1978, fugiu dos EUA antes de receber sua sentença pelo estupro de uma menor].">

Outros analistas observaram, de forma mais ampla, que a cidade de Cannes é o lar de outra famosa regra — paradoxal — sobre o vestuário das mulheres: a proibição do burquíni — traje de banho islâmico que cobre todo o corpo e a cabeça das mulheres — em 2016, que decretou que mulheres muçulmanas usando burquíni poderiam ser uma ameaça à ordem pública. >

"Uma mulher que se veste de forma recatada e cobre a cabeça por motivos religiosos não é permitido, e uma mulher com um vestido transparente também é vista como 'indecente'. Você precisa se vestir de forma conservadora, mas não muito conservadora. É uma situação em que todos saem perdendo", escreveu Shahed Ezaydi na revista Stylist.>

A artista e modelo britânica Nadia Lee Cohen optou por um Crédito: Getty Images

Mas a proibição do festival não se limita à nudez — a organização decretou também que "não são permitidos vestidos volumosos, em particular aqueles com uma cauda longa, que atrapalhem o fluxo adequado de convidados e dificultem a ocupação dos assentos no teatro". Isso atinge o cerne da questão: para que serve, de fato, o tapete vermelho?>

O que as pessoas estão vestindo — ou melhor, quem é o autor do look — tem sido uma pergunta essencial desde que Joan Rivers a formulou pela primeira vez no tapete vermelho do Globo de Ouro em 1994. >

Nos anos mais recentes, os tapetes vermelhos têm sido comparados a enormes anúncios; jogadas de marketing em que as celebridades recebem muito dinheiro para usar a criação de um determinado estilista, o que, sem dúvida, muda o foco do cinema para a moda.>

Em muitos casos — o Met Gala é o exemplo mais extremo —, eles se tornaram uma plataforma para espetáculos fashion cada vez mais impressionantes, com o objetivo de chamar o máximo de atenção possível; as caudas longas, ao que parece, fazem exatamente isso. Se isso é bom ou ruim é algo subjetivo.>

Mas pode-se dizer que Cannes permaneceu um pouco diferente. De acordo com uma fonte especializada em moda, citada pelo jornal britânico The Guardian em 2023, "os principais prêmios dos EUA contam com um apoio financeiro maior, com cachês de mais de US$ 100 mil por um look de tapete vermelho — então, há muito mais pressão". Em contrapartida, "em Cannes, há menos obrigação [de usar certas marcas e certas coisas]".>

Embora Cannes seja responsável por parte da liberdade de vestuário, talvez isso também seja parte do problema. O festival francês se tornou uma semana de moda não oficial. Para muitos, os looks impactantes agora são quase tão dignos de nota quanto os próprios filmes. Para um festival que leva seus filmes tão a sério, isso deve ser difícil de engolir.>

Mas para outros, que talvez tenham uma visão mais generosa da arte da moda, esse não é o ponto mais importante. Dado que o anúncio da proibição foi feito apenas um dia antes do festival, quando os figurinos já estavam sendo planejados há meses, alguns analistas lembraram dos profissionais do setor de moda.>

"Pensamentos e orações para todos os estilistas", escreveu o jornalista de estilo Louis Pisano no Instagram. "É um golpe baixo", afirmou. "Isso mostra o quanto vocês não respeitam as pessoas que estão participando do festival... especialmente os estilistas... Vocês não poderiam ter feito isso há dois meses?">

A atriz Halle Berry, que também é adepta do naked dress no tapete vermelho, teve que lidar com as novas regras — ela teria planejado um vestido volumoso que agora "não pode usar porque a cauda é muito grande". No entanto, a estrela americana acrescentou: "Eu tive que mudar. Mas a parte da nudez eu acho que provavelmente também é uma boa regra.">

Eva Green, membro do júri, compareceu ao tapete vermelho de Crédito: Getty Images

Para alguns, no entanto, o lado da proibição que trata do volume faz mais sentido do que a nudez. Como descreveu Pisano, veterano de Cannes, em entrevista à Vogue Business, nos últimos anos o tapete tem sido inundado por influenciadores que usam intencionalmente a "coisa mais louca, insana e grandiosa que conseguem encontrar... Eles ocupam o maior espaço no tapete vermelho" e, com milhares de pessoas precisando entrar nos cinemas, "todo mundo fica congestionado".>

Essa não é a primeira vez que o Festival de Cinema de Cannes implementa uma proibição com o objetivo de acelerar o processo. Em 2018, o diretor artístico do festival, Thierry Frémaux, proibiu a selfie, dizendo à revista Le Film Français que, "no tapete vermelho, o aspecto trivial e a lentidão provocada pelo transtorno que essas selfies criam mancham a qualidade [da experiência do tapete vermelho] e do festival como um todo".>

Mas, afinal, será que Cannes vai realmente fiscalizar se os looks estão de acordo com a proibição? Embora o festival tenha destacado que "as equipes de boas-vindas serão obrigadas a proibir o acesso ao tapete vermelho de qualquer pessoa que não respeite essas regras", ainda não se sabe até que ponto isso será aplicado. Porque, apesar de ter estabelecido diretrizes tão rígidas no passado, o festival nem sempre foi democrático ao aplicá-las.>

Em 1953, Pablo Picasso obteve uma isenção especial para usar um casaco de pele de carneiro, violando o dress code da noite. No mesmo ano, um jornalista não teve esse privilégio. Em outra ocasião, não foram feitas tais concessões a Henry Miller, que, em 1960, se recusou a seguir o dress code e, apesar de ser membro do júri, foi impedido de participar da noite de abertura porque não estava de smoking.>

O fato de todas essas informações serem cortesia do site do Festival de Cannes sugere que há pelo menos algum orgulho em criar um burburinho por meio de um dress code que eles sabem muito bem que poucos vão escolher — e menos ainda serão autorizados a — exibir.>

O Crédito: Getty Images

"Há rumores", de acordo com o Style Not Com, de que "isso não vai se aplicar às verdadeiras estrelas do tapete. As modelos e embaixadoras de marca que aparecem para a sessão de fotos, pulam a exibição e saem pelos fundos. O que, sejamos honestos, é a maioria delas". O mais provável é que algumas influenciadoras, usando vestidos do tamanho de carros da Citroën, sejam apresentadas à rampa de saída do tapete vermelho.>

Se a história nos diz alguma coisa, aquelas que desobedecerem as regras e saírem impunes serão julgadas com benevolência pelos olhos do público. Porque desobedecer um dress code considerado draconiano, esnobe ou patriarcal já rendeu elogios a estrelas de Hollywood que, naquele momento, demonstraram ser acessíveis.>

Veja o caso de Julia Roberts, que foi descalça ao festival em 2016, um ano após a proibição de sapatos sem salto. A mudança rendeu a ela o título de "queridinha da América" na revista Vanity Fair.>

Depois, em 2018, Kristen Stewart tirou seu sapato de salto Louboutin em pleno tapete vermelho, tendo dito anteriormente à revista Hollywood Reporter: "Se você não está pedindo para os homens usarem salto e vestido, não pode pedir para mim também." >

Será que aquelas que mostrarem os mamilos — e se safarem — vão receber elogios semelhantes?>

Leia a íntegra desta reportagem (em inglês) no site BBC Culture.>

