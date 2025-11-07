Mundo

Por que Elon Musk pode estar mais perto de se tornar um trilionário

O homem mais rico do mundo pode se tornar o primeiro trilionário do planeta se cumprir algumas metas ambiciosas para a Tesla.

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 00:01

Pacote trilionário para Musk está condicionado ao cumprimento de algumas metas ambiciosas para a Tesla Crédito: Reuters

Acionistas da Tesla aprovaram nesta quinta-feira (06/11) um pacote de remuneração recorde para o CEO (diretor-executivo) da empresa, Elon Musk, que pode chegar a quase US$ 1 trilhão.

Se conseguir cumprir várias metas e conquistar essa remuneração, Musk se tornaria o primeiro trilionário do mundo.

O acordo, sem precedentes, teve 75% dos votos e recebeu aplausos estrondosos da plateia na assembleia anual da empresa.

Musk, que já é o homem mais rico do mundo, precisa aumentar drasticamente o valor de mercado da empresa de carros elétricos ao longo de 10 anos.

Se ele conseguir isso e atingir várias outras metas, será recompensado com centenas de milhões de novas ações.

A magnitude do possível pagamento gerou críticas, mas o conselho da Tesla argumentou que Musk poderia deixar a empresa se o acordo não fosse aprovado — e que a companhia não podia se dar ao luxo de perdê-lo.

Após o anúncio, Musk subiu ao palco em Austin, nos Estados Unidos, e dançou ao som de gritos com seu nome.

"O que estamos prestes a iniciar não é apenas um novo capítulo do futuro da Tesla, mas um livro completamente novo", disse ele.

"Outras assembleias de acionistas são um tédio, mas as nossas são incríveis. Olha só isso. É sensacional", comemorou.

Os objetivos que Musk precisa cumprir na próxima década para maximizar seus ganhos incluem aumentar o valor de mercado da Tesla de US$ 1,4 trilhão (no momento desta publicação) para US$ 8,5 trilhões.

Ele também precisa colocar um milhão de veículos autônomos robotáxis em operação comercial.

Mas suas primeiras declarações nesta quinta-feira focaram no robô Optimus, que tem aspecto humano e é projetado para realizar tarefas repetitivas e variadas.

Isso frustou alguns analistas e entusiastas da Tesla que querem que Musk se concentre em revitalizar o ramo de veículos elétricos da empresa.

Musk disse que todo mundo gostaria de um robô Optimus Crédito: Reuters

Mais tarde, Musk se referiu ao FSD, sigla de "direção totalmente autônoma" em inglês, dizendo que a empresa está "quase confortável" em permitir que os motoristas "enviem mensagens de texto enquanto dirigem".

Órgãos reguladores dos EUA estão investigando o recurso de direção autônoma da Tesla após vários acidentes — como carros passando por semáforos vermelhos ou dirigindo na contramão, alguns resultando em acidentes e ferimentos.

As ações da Tesla subiram ligeiramente no pregão após o fechamento do mercado, mas acumulam alta de mais de 62% nos últimos seis meses.

As vendas caíram desde que Musk se alinhou ao presidente dos EUA, Donald Trump — uma relação que se desfez em maio.

Dan Ives, analista da consultoria Wedbush Securities e defensor de longa data da gestão de Musk, chamou o bilionário de "o maior ativo da Tesla" em uma nota publicada após a deliberação dos acionistas.

"Continuamos acreditando que a valorização da IA [inteligência artificial] ​​está sendo desbloqueada e acreditamos que a caminhada rumo a uma valorização da TSLA [Tesla] impulsionada pela IA nos próximos 6 a 9 meses já começou", afirmou.

Musk já detinha 13% das ações da Tesla.

Os acionistas haviam ratificado duas vezes um pacote de remuneração no valor de dezenas de bilhões de dólares, caso ele conseguisse um aumento de dez vezes no valor de mercado da empresa — o que o empresário conseguiu.

Mas um juiz de Delaware rejeitou este acordo de remuneração argumentando que os membros do conselho da Tesla eram muito próximos de Musk.

A Suprema Corte de Delaware está atualmente analisando a decisão do juiz de primeira instância.

O novo pacote de remuneração para Musk foi rejeitado por vários grandes investidores institucionais, incluindo o fundo soberano da Noruega, o maior fundo soberano do mundo; e o Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia (CalPERS), o maior fundo de pensão pública dos EUA.

Isso deixou Musk mais dependente do volume excepcionalmente grande de investidores individuais da Tesla.

Musk e seu irmão Kimbal, que também faz parte do conselho da Tesla, tiveram permissão para votar na reunião desta quinta.

Nas últimas semanas, membros do conselho de administração da Tesla ajudaram a pressionar pelo novo pacote de remuneração de Musk com uma campanha de marketing intensa que irritou alguns especialistas em governança corporativa.

Um vídeo publicado no site votetesla.com mostrou a presidente do conselho, Robyn Denholm, e a diretora Kathleen Wilson-Thompson elogiando Musk.

