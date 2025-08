Mundo

Por que a Nasa quer colocar um reator nuclear na Lua até 2030

O reator forneceria energia para humanos na Lua, mas há dúvidas sobre sua viabilidade

Mas ainda há dúvidas sobre quão realistas são as metas e o cronograma, considerando os recentes cortes no orçamento da Nasa, e a preocupação de alguns cientistas com interesses geopolíticos por trás do plano.>