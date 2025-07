Mundo

Por que 9 de julho deve ser um dos dias mais curtos da história da Terra

Nosso planeta parece estar numa fase em que o movimento de rotação em torno do próprio eixo tornou-se mais acelerado. Entenda quais são os fatores que podem estar por trás desse fenômeno.

Publicado em 8 de julho de 2025 às 17:39

Movimento de rotação da Terra parece ter se acelerado nos últimos anos — e ninguém sabe explicar exatamente o porquê Crédito: Getty Images

Sabe aquela sensação generalizada de que um dia não é suficiente para resolver todas as pendências que temos pela frente? >

Pois saiba que na quarta-feira (9/7) essa noção poderá se tornar parcialmente verdadeira.>

Isso porque há uma grande probabilidade de este ser um dos dias mais curtos da história de nosso planeta. >

Embora nenhum cientista saiba exatamente o que está por trás desse fenômeno (entenda mais a seguir), estudos recentes revelam que o movimento de rotação — aquele que a Terra realiza ao redor de seu próprio eixo — parece estar se acelerando nos últimos cinco anos.>

>

Mas fique tranquilo: a mudança é tão sutil que não há necessidade de fazer quaisquer ajustes nos ponteiros dos relógios, embora alguns equipamentos mais sensíveis (como satélites ou GPS) possam necessitar de acertos técnicos.>

Rotação acelerada

O alerta foi feito pelo astrofísico Graham Jones, do site timeandate.com, que realiza medições precisas do tempo com o auxílio de ferramentas avançadas.>

Numa publicação, o especialista explica que o movimento completo de rotação da Terra dura exatamente 86.400 segundos — o equivalente a 24 horas.>

No entanto, desde 2020, o planeta parece estar mais apressado. >

Nos períodos de verão no Hemisfério Norte e inverno no Hemisfério Sul, ele tem concluído a rotação alguns milissegundos mais rápido do que o esperado.>

Para colocar em perspectiva, um milissegundo é algo muito ligeiro e equivale a 0,001 segundo. Uma piscada de olho demora 100 milissegundos. E uma batida de asas da abelha leva ao redor de 5 milissegundos. >

Mas voltemos à discussão do momento: segundo Graham, antes de 2020, o dia mais curto até então registrado por relógios atômicos (que fazem uma medição muito precisa do tempo) teve -1,05 milissegundos. >

Na prática, isso significa que a rotação completa no próprio eixo foi concluída momentos antes do relógio completar os 86,400 segundos.>

E isso tem se repetido com frequência recentemente: nos últimos anos, esse encurtamento do dia se repetiu todos os anos. >

Foram registrados -1,66 milissegundos em 5 de julho de 2024 (o novo recorde), além de -1,47 em 9 de julho de 2021, -1,59 em 30 de junho de 2022 e -1,31 em 16 de junho de 2023.>

Os especialistas projetam que essa "perda de tempo" deve se repetir agora em 2025. >

E, segundo Jones, isso pode acontecer em três datas específicas nas próximas semanas: 9/7, 22/7 e 5/8.>

Nesses dias, a Lua está mais afastada da Linha do Equador e exerce uma menor influência gravitacional.>

E a predição é que a rotação se conclua entre -1,30 a -1,51 milissegundos nessas datas estipuladas. >

Relógios atômicos introduzidos a partir dos anos 1950 permitiram uma medição bem precisa do tempo Crédito: Getty Images

Por que isso está acontecendo?

Mas, afinal, o que explica essa "pressa" da Terra?>

Os cientistas ainda não têm muita certeza sobre isso. Num artigo escrito por Jones no site timeandate.com, são citadas algumas possíveis explicações.>

"Variações de longo prazo na velocidade de rotação da Terra podem ser afetados por uma série de fatores, como os movimentos complexos do núcleo do planeta, os oceanos e a atmosfera", escreve ele. >

O fato de termos relógios atômicos capazes de medições mais precisas apenas a partir dos anos 1950 também dificulta o entendimento dessa dinâmica ao longo de um período mais prolongado.>

No mesmo texto, o pesquisador Leonid Zotov — descrito como uma autoridade global nos movimentos de rotação da Terra — admite que ninguém esperava um fenômeno desses.>

"A maioria dos cientistas acredita que isso tem algo a ver com o interior do planeta. Modelos oceanográficos e atmosféricos não são suficientes para explicar essa grande aceleração", pontua o especialista, que atua na Universidade Estadual de Moscou, na Rússia. >

Zotov projeta que a tendência para os próximos anos é de uma reversão do fenômeno. Com isso, o planeta que habitamos vai entrar numa fase de desaceleração.>

Em entrevista ao programa Today, da BBC Radio 4, no Reino Unido, a professora Hannah Fry observou que, "ao longo da História, nós sempre definimos nosso tempo pelo ritmo de rotação da Terra". >

"Mas nosso planeta não é lá muito bom em termos de medição do tempo. Afinal, habitamos uma pedra meio desengonçada que flutua no espaço", brincou ela, que é professora de entendimento público da Matemática na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. >

Fry destaca que a rotação não é um movimento consistente e sofreu variações importantes ao longo das eras geológicas. >

"O planeta costumava girar muito mais rápido no passado. A gente pode ver isso ao analisar corais ancestrais e contar os anéis internos que eles apresentam, de uma forma parecida ao que fazemos com as árvores", explica ela. >

"Há cerca de 430 milhões de anos, tínhamos 420 dias ao longo de um ano", exemplifica ela. >

"Ou seja, havia muito mais noites entre um aniversário e outro.">

A forma como percebemos a passagem do tempo mudou ao longo da História, observa filósofo Crédito: Getty Images

A percepção de tempo

Já para o filósofo Julian Baggini, que escreveu sobre como o conceito de tempo é percebido por diferentes culturas, a experiência humana sobre o tempo é muito distinta do entendimento científico puro. >

"Na Física, não há presente, passado ou futuro. Tampouco há uma direção para a qual o tempo está indo", avaliou ele, também em entrevista ao programa Today da BBC Radio 4.>

No entanto, continua o filósofo, há uma enorme variação cultural na forma como observamos o passar de anos, estações do ano, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos — e, por que não, milissegundos.>

"É interessante pensar que nós, seres humanos, experimentamos o momento presente, como outros animais. Mas, ao mesmo tempo, temos essa noção de futuro e de passado, de planejar e de preservar memórias", reflete ele. >

Por fim, Baggini destaca que, em diferentes momentos da História, a forma de perceber o tempo variou bastante. >

"No mundo ocidental contemporâneo, temos essa noção do tempo ter uma direção, um propósito.">

"Na época de Cristo, o tempo era visto como um caminho para a salvação." >

"Já comunidades tradicionais encaram essa passagem através dos ciclos: o nascer e o pôr do sol, as estações do ano..." >

"Era uma ideia de que tudo volta onde estava antes", conclui ele. >

