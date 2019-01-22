Pompeo defende fronteiras sólidas e nações fortes em discurso

"As nações são importantes. Nenhum órgão internacional pode defender as pessoas como um líder forte", disse. "Fronteiras sólidas são fundamentais para uma nação forte e para proteger os cidadãos", acrescentou.

Pompeo defendeu as políticas econômicas do governo Trump, listando dados positivos, como o crescimento de 3% do PIB nos últimos trimestres, a redução do desemprego de mulheres e a criação de empregos na indústria.

"Sabemos que a Rússia tem grande poder bélico e queremos garantir a continuação do diálogo. Esperamos que a Rússia mude seu comportamento em relação à Ucrânia, assim como o trabalho que fez para influenciar os resultados eleitorais nos EUA e em outras parte do mundo. Não é um comportamento de um país que quer ser parte da comunidade internacional", disse.