Político indiano afirma que internet e satélites existem há séculos

Biplab Deb, ministro-chefe do estado indiano de Tripura Crédito: Reprodução/Facebook

O ministro-chefe do estado Tripura, no Nordeste da Índia, Biplab Deb, alegou, durante um evento na noite desta terça-feira, que a internet remete à era do Mahabharata, um épico que começou a ser escrito no século IV a.C e é composto por milhares de versos. A declaração está repercutindo nas redes sociais, provocando diversas críticas em comentários irônicos.

"Índia tem usado a internet há séculos. Em Mahabharata, Sanjay (o cocheiro do rei Dhritarashtra)era cego, mas narrou o que acontecia na batalha para Dhritarashtra mesmo assim. Isso aconteceu devido à internet e tecnologia. Comunicação por satélite também existiu durante o período", disse o ministro-chefe de Tripura, segundo o portal "India Times".

E ele não está sozinho em tais alegações. Outros políticos do governo nacionalista hindu do BJP, incluindo o primeiro-ministro Narendra Modi, afirmam acreditar que muitas das realizações científicas ou tecnológicas modernas foram inventadas há muitos séculos, informou a "BBC".

Em 2014, por exemplo, o Modi disse a médicos de um hospital de Mumbai que a cirurgia estética existia na antiga Índia. Já em setembro de 2017, foi a vez do ministro da educação Satyapal Singh dizer que o avião foi mencionado pela primeira vez no antigo épico hindu Ramayana.

Biblap Dep ocupa o posto há apenas um mês, mas já causou polêmica entre internautas. A professora Audrey Truschke, que dá aulas de história do Sul da Ásia, faz parte desse grupo. A especialista fez uma série de publicações irônicas em seu perfil do Twitter.

"Eu poderia continuar com isso indefinidamente. Posso falar sobre o #Mahabharata para sempre. Mas talvez seja hora de voltar ao trabalho", disse em determinado ponto, antes de prosseguir com as críticas ao minitro-chefe de Tripura.

Sobre a antiga história indiana, com princesas, semideuses e uma guerra catastrófica, estar atrelada à invenção da internet há milhares de anos, a professora escreveu: "E você sabe, eles dizem que Gandhari escolheu ficar de olhos vendados. Ela apenas se juntou ao movimento #DeleteFacebook e perdeu contato com todos".