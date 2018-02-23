Policial que protegia escola na Flórida não tentou impedir atirador

Pessoas são atendidas perto da escola de ensino médio Marjory Stoneman Douglas, na Flórida Crédito: Reprodução da TV

O policial armado designado para proteger a escola alvo do massacre da semana passada na Flórida não tentou impedir o ataque que matou 17 pessoas, revelou o xerife do condado responsável. O agente se demitiu após a revelação de que ele esperou a chegada de seus colegas para intervir, enquanto o jovem Nikolas Cruz cometia a chacina.

Segundo o xerife Scott Israel, o policial Scott Peterson  responsável pela segurança do entorno do colégio Marjory Stoneman Douglas, em Parkland  já estava suspenso sem direito a salário desde o episódio.

Perguntado sobre o que o agente deveria ter feito, Israel foi direto: deveria ter "confrontado ou matado" o atirador.

"O que vi foi o agente chegar à ala oeste do Prédio 12, se manter na posição e nunca entrar  disse Israel, citando uma investigação interna sobre a resposta do agente." Ele esteve no campus durante todo o tempo.

A ausência de ações de Peterson teria durado cerca de cinco minutos, tempo para que os demais agentes chegassem à escola.

"Ver o vídeo (do episódio) me deixou devastado, mal do estômago, sem palavras", afirmou Israel.

Segundo o xerife, o policial falhou com o serviço. No entanto, ele disse que não revelaria vídeos que mostram a omissão do agente, que estaria sujeito a uma grave sanção disciplinar. No entanto, não se esperam ações criminais contra ele.

Esta revelação é feita quando a sociedade americana debate a possibilidade de dotar professores e funcionários das escolas de armas e, eventualmente, que sejam capazes de se defender e proteger as crianças de um tiroteio em massa.

Ex-aluno expulso da instituição, Nikolas Cruz, de 19 anos, foi detido e já fez a primeira audiência. Ele usou uma arma AR-15 no crime, vestia uma máscaras de gás sobre o rosto, um chapéu preto e calça e blusa marrons, e tinha vários cartuchos de munição.

O atirador coopera com as autoridades e disse que disparou um alarme de incêndio para chamar a atenção e aumentar o número de vítimas.