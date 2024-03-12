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Policial morre na própria festa de noivado ao cair e cortar artéria

Liam Trimmer, de 29 anos, faleceu antes das equipe de socorros chegarem ao local; não há informações sobre o objeto que causou o corte

Publicado em 12 de Março de 2024 às 11:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mar 2024 às 11:36
Policial morre na própria festa de noivado ao cair e cortar artéria
Policial morre na própria festa de noivado ao cair e cortar artéria Crédito: Reprodução/9NewsPerth/Redes Sociais
Um policial de 29 anos morreu após cair e cortar a artéria carótida durante a própria festa de noivado na Austrália.
Liam Trimmer morreu no domingo (10) após se ferir no pescoço. Ele caiu após escorregar, mas não há clareza sobre o que o cortou, informou o canal australiano 9News Perth.
Amigos e a noiva de Liam, que é enfermeira, tentaram estancar o sangramento, sem sucesso. O policial morreu em casa, antes da chegada das equipes de socorro.
Britânico, Liam se mudou para a Austrália em 2013. Ele ganhou popularidade no país após participar do programa britânico "Wanted Down Under", dando conselhos para famílias britânicas que queriam ir para a Oceania.
A polícia australiana lamentou a morte de Liam, que foi classificado como "um homem capaz e jovem, com toda a vida pela frente".
"Fizemos de tudo para salvar a vida dele, mas não conseguimos. Sei que todos os envolvidos nessa situação estão realmente tristes neste momento", disse Coronel Blanch, comissário de polícia da Austrália Ocidental.

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