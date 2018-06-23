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Veja vídeo

Polícia resgata urso que ficou preso dentro de carro

Um oficial teve que quebrar a janela do veículo para que o animal conseguisse fugir

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 17:53
A polícia da Califórnia foi chamada para resgatar um urso que ficou preso dentro de um carro Crédito: Facebook/PlacerSheriff
A polícia do condado de Placer, na Califórnia, divulgou um vídeo em sua página no Facebook de um caso inusitado que eles atenderam: um urso-pardo, comum na região montanhosa daquele estado, de alguma forma entrou em um carro e teve que ser resgatado pelos oficiais.
Segundo o post, o animal ficou tão desesperado que destruiu o interior do carro e bloqueou as portas, impedindo que elas fossem abertas. Um dos policiais teve que se aproximar e quebrar uma das janelas para que então o urso finalmente conseguisse sair.
O oficial Lade foi corajoso o suficiente para se aproximar e quebrar a janela, fazendo com que o urso pulasse para fora e fugisse para a floresta, explicou a polícia no post.
Veja abaixo o curioso vídeo.

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