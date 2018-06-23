Polícia resgata urso que ficou preso dentro de carro

A polícia da Califórnia foi chamada para resgatar um urso que ficou preso dentro de um carro Crédito: Facebook/PlacerSheriff

A polícia do condado de Placer, na Califórnia, divulgou um vídeo em sua página no Facebook de um caso inusitado que eles atenderam: um urso-pardo, comum na região montanhosa daquele estado, de alguma forma entrou em um carro e teve que ser resgatado pelos oficiais.

Segundo o post, o animal ficou tão desesperado que destruiu o interior do carro e bloqueou as portas, impedindo que elas fossem abertas. Um dos policiais teve que se aproximar e quebrar uma das janelas para que então o urso finalmente conseguisse sair.

O oficial Lade foi corajoso o suficiente para se aproximar e quebrar a janela, fazendo com que o urso pulasse para fora e fugisse para a floresta, explicou a polícia no post.