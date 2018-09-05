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Cravejada de diamantes

Polícia investiga roubo de lancheira de ouro avaliada em US$ 7 milhões

Peça pertenceu ao rei Mir Osman Ali Khan, que foi o homem mais rico do mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 12:02

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 12:02

A lancheira e o conjunto de xícara roubados do museu Crédito: Trip Advisor
A polícia de Hyderabad, no sul da Índia, está investigando o roubo de uma lancheira de ouro, cravejada de diamantes, que pertenceu a um membro da família real. Os ladrões também roubaram uma xícara, um prato e uma colher de ouro com rubis. Com peso aproximado de 3 quilos, os itens foram avaliados em US$ 7 milhões.
Eles pertenceram ao Mir Osman Ali Khan, o último Nizan, rei do Estado principesco de Hyderabad, governando entre 1911 e 1948, até a anexação pela Índia. Posteriormente, serviu como Rajpramukh, administrador do estado de Hyderabad, até 1956. Em 1937, Ali Khan foi capa da prestigiada revista Time, apresentado como o homem mais rico do mundo.
O roubo foi descoberto na manhã de segunda-feira. A polícia acredita que a ação dos bandidos aconteceu durante a noite anterior. As peças foram roubadas do acervo em exibição no palácio real, que agora funciona como um museu. Uma espada pertencente à mesma família foi roubada de outro museu há dez anos.
 
Segundo o jornal Hindustan Times, a polícia informou que os criminosos adulteraram as câmeras de segurança para que a ação não fosse registrada. A proteção de vidro que guardava as peças foi desparafusada para não alertar os seguranças.
Os itens estavam expostos no Museu Nizam, aberto ao público em 2000. A coleção é formada por caros presentes recebidos por Ali Khan em 1937.
Entre as posses de Ali Khan estava o conhecido Diamante Jacob, o quinto maior do mundo, pesando 184.75 quilates. Hoje, a joia está armazenada no Banco da Reserva da Índia.

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