Polícia investiga roubo de lancheira de ouro avaliada em US$ 7 milhões

A lancheira e o conjunto de xícara roubados do museu Crédito: Trip Advisor

A polícia de Hyderabad, no sul da Índia, está investigando o roubo de uma lancheira de ouro, cravejada de diamantes, que pertenceu a um membro da família real. Os ladrões também roubaram uma xícara, um prato e uma colher de ouro com rubis. Com peso aproximado de 3 quilos, os itens foram avaliados em US$ 7 milhões.

Eles pertenceram ao Mir Osman Ali Khan, o último Nizan, rei do Estado principesco de Hyderabad, governando entre 1911 e 1948, até a anexação pela Índia. Posteriormente, serviu como Rajpramukh, administrador do estado de Hyderabad, até 1956. Em 1937, Ali Khan foi capa da prestigiada revista Time, apresentado como o homem mais rico do mundo.

O roubo foi descoberto na manhã de segunda-feira. A polícia acredita que a ação dos bandidos aconteceu durante a noite anterior. As peças foram roubadas do acervo em exibição no palácio real, que agora funciona como um museu. Uma espada pertencente à mesma família foi roubada de outro museu há dez anos.





Segundo o jornal Hindustan Times, a polícia informou que os criminosos adulteraram as câmeras de segurança para que a ação não fosse registrada. A proteção de vidro que guardava as peças foi desparafusada para não alertar os seguranças.

Os itens estavam expostos no Museu Nizam, aberto ao público em 2000. A coleção é formada por caros presentes recebidos por Ali Khan em 1937.