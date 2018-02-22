Polícia investiga carta com pó branco enviada a príncipe Harry

A polícia de Londres informou que investiga uma carta com pó branco enviada ao príncipe Harry e sua noiva, Meghan Markle. Após a suspeita de um ataque com antrax, testes descartaram a periculosidade do pó.
O jornal Evening Standard falou que a carta também continha uma mensagem de cunho racista. A atriz é filha de uma mulher negra. A polícia confirmou que está investigando uma mensagem ofensiva relacionada ao pacote.
Anteriormente em fevereiro, outra carta contendo pó branco foi enviada a um escritório na sede do parlamento britânico e levou à evacuação do prédio. A substância também era inofensiva.