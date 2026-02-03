Mundo

Polícia francesa faz buscas no escritório do X, plataforma de Elon Musk; o que se sabe

A operação está relacionada a uma investigação sobre o conteúdo recomendado pelo algoritmo do X, que foi alterado para incluir informações geradas pelo Grok.

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 09:09

A polícia da França especializada em combate a cibercrimes e a agência de cooperação policial europeia Europol realizaram nesta terça-feira (3/2) uma operação de busca e apreensão nos escritórios do X, a plataforma de mídia social de Elon Musk, em Paris.

O Ministério Público de Paris afirmou que a operação está relacionada a uma investigação sobre o conteúdo recomendado pelo algoritmo do X, que havia sido alterado para incluir informações geradas por seu polêmico chatbot de inteligência artificial, o Grok.

O Ministério Público acrescentou que tanto Musk quanto a ex-CEO do X, Linda Yaccarino, foram intimados a comparecer a audiências em abril como parte da investigação.

O X ainda não se pronunciou. A BBC News entrou em contato com a empresa para obter um posicionamento. Em declarações recentes, o X classificou a investigação como um ataque à liberdade de expressão.

A investigação sobre o X começou em janeiro de 2025 e foi ampliada em julho do mesmo ano, após denúncias de deepfakes com conteúdo sexual explícito ou com negacionismo sobre o Holocausto circulando na plataforma.

Recentemente, o X disse que a ampliação da investigação tem "motivação política" e negou as alegações de que teria manipulado seu algoritmo.

Os promotores afirmam que agora estão investigando se o X infringiu diversas leis na França.

Entre os possíveis crimes sendo investigados, estão a cumplicidade na posse ou distribuição organizada de imagens de crianças de natureza pornográfica, a violação dos direitos de imagem das pessoas com deepfakes sexuais e a extração fraudulenta de dados por um grupo organizado.

O Ministério Público também informou que está saindo do X e que, a partir de agora, se comunicará pelo LinkedIn e Instagram.

A plataforma de mídia social de Musk tem sido alvo de intenso escrutínio recentemente devido às imagens sexualizadas geradas e editadas no site usando sua ferramenta de IA, o Grok. As imagens — muitas vezes feitas usando fotos reais de mulheres sem o consentimento delas — provocaram uma onda de críticas de vítimas, ativistas da segurança online e políticos.

A empresa acabou intervindo para impedir a prática.

No final de janeiro, a Comissão Europeia anunciou uma investigação sobre sua empresa controladora, a xAI, devido a preocupações com as imagens.

Uma investigação semelhante já havia sido iniciada anteriormente pela reguladora do Reino Unido, a Ofcom.

