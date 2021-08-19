Polícia dos EUA cerca homem com possíveis explosivos perto do Capitólio

A Polícia do Capitólio, sede do Legislativo dos EUA, em Washington, investiga uma suspeita de bomba próximo à Biblioteca do Congresso, a cerca de 3 km da Casa Branca. O FBI também participa da apuração.
Segundo as autoridades, às 9h50 (10h50 em Brasília) desta quinta-feira (19), um homem parou uma caminhonete em uma calçada perto da biblioteca e disse ter explosivos no veículo e um detonador à mão. A polícia foi ao local e negocia a rendição do homem. Por volta das 13h na hora local, as tratativas seguiam em andamento. A identidade dele ainda não foi revelada.
Prédios na área foram evacuados. Tanto o Senado quanto a Câmara dos Representantes estão em recesso, mas há pessoas trabalhando nos edifícios, e a região recebe um grande número de turistas.
Dezenas de viaturas de emergência foram deslocadas para a região do Congresso, e as ruas de acesso às laterais do prédio estão bloqueadas. Em rede social, a polícia pediu que moradores evitem a região. A divisão responsável por lidar com explosivos afirmou ter enviado um especialista para ajudar a polícia.
O edifício Thomas Jefferson, o principal da biblioteca, foi evacuado. A polícia pediu que todos os trabalhadores do Cannon House Office Building, que abriga escritórios da Câmara dos Representantes, deixem o local. De acordo com a CNN americana, o prédio da Suprema Corte também foi esvaziado.
Toda a região teve a segurança reforçada desde que apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram o Capitólio em 6 de janeiro, durante a sessão de certificação da vitória de Biden.
Sem aceitar a derrota, Trump incitou a multidão com frases como "se vocês não lutarem para valer, vocês não terão mais um país", motivo pelo qual, para os democratas, não há dúvidas de que o republicano insuflou o caos e a violência. Cinco pessoas morreram e dezenas de agentes ficaram feridos à época.