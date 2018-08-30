Polícia descobre que carga milionária de droga apreendida era açúcar

O pó branco era, na verdade, uma combinação de carboidratos simples e complexos Crédito: Reprodução/Pixabay

Policiais do Condado de Hanover da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, descobriram que os seis quilos de Fentanil apreendidos em julho deste ano eram, na verdade, açúcar. A substância estava estimada em dois milhões de dólares (R$ 8,3 milhões) e foi considerada a maior apreensão de drogas no estado.

A confusão começou quando os oficiais fizeram um teste no centro local de investigações criminais, que apontou a presença do medicamento no produto. O resultado motivou as autoridades a enviarem a carga para confirmação num laboratório estadual, que revelou o equívoco na terça-feira, 28 de agosto.

"O pó branco era, na verdade, uma combinação de carboidratos simples e complexos", disse o tenente Jerry Brewer à emissora local WECT.

Segundo ele, o kit de identificação de Fentanil usado pela equipe regional de investigação, da marca Scott Company Drug Testing, pode confundir o açúcar com a droga. A equipe da empresa fez um comunicado de quatro páginas à imprensa afirmando que vai incorporar o caso ao programa de treinamento dela para garantir que isso não se repita.