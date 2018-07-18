Polícia da Índia prende 18 homens acusados de estuprar jovem de 12 anos

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Dezoito homens compareceram ao tribunal da cidade de Chennai, na Índia, na terça-feira, 17, para responder às acusações de que teriam estuprado uma garota de 12 anos durante um período de sete meses.

Entre os membros do grupo, há seguranças, operadores de elevador e encanadores que trabalhavam no conjunto de apartamentos onde a garota morava, disse a polícia.

Eles teriam sedado a menina e depois a levado para apartamentos vazios, onde a atacaram, de acordo com informações da polícia.

Veículos de imprensa locais afirmaram que os homens haviam ameaçado a menor com facas e dito que divulgariam vídeos da ação se ela contasse a alguém.

No sábado, a vítima relatou o caso à irmã mais velha, que estava visitando Nova Délhi, o que levou a família a registrar uma ocorrência formal, segundo o jornal Times of India.

A polícia prendeu os homens na segunda-feira sob acusações de estupro, tentativa de assassinato e intimidação criminal. Imagens de emissoras de TV locais mostraram advogados agredindo os suspeitos na escadaria da Corte da cidade quando foram levados para depor.