Polícia da Índia prende 18 homens acusados de estuprar jovem de 12 anos

Dezoito homens compareceram ao tribunal da cidade de Chennai, na Índia, na terça-feira, 17, para responder às acusações de que teriam estuprado uma garota de 12 anos durante um período de sete meses.
Entre os membros do grupo, há seguranças, operadores de elevador e encanadores que trabalhavam no conjunto de apartamentos onde a garota morava, disse a polícia.
Eles teriam sedado a menina e depois a levado para apartamentos vazios, onde a atacaram, de acordo com informações da polícia.
Veículos de imprensa locais afirmaram que os homens haviam ameaçado a menor com facas e dito que divulgariam vídeos da ação se ela contasse a alguém.
No sábado, a vítima relatou o caso à irmã mais velha, que estava visitando Nova Délhi, o que levou a família a registrar uma ocorrência formal, segundo o jornal Times of India.
A polícia prendeu os homens na segunda-feira sob acusações de estupro, tentativa de assassinato e intimidação criminal. Imagens de emissoras de TV locais mostraram advogados agredindo os suspeitos na escadaria da Corte da cidade quando foram levados para depor.
Centenas de casos de mulheres estupradas são reportados diariamente na Índia desde 2016, de acordo com dados recentes fornecidos pelo departamento nacional de registro de crimes.