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Crime

Polícia da Índia já tem identidade dos 7 suspeitos de estupro de brasileira

O marido da vítima também foi agredido. O casal recebeu o valor de um milhão de rúpias (cerca de R$ 60 mil) como indenização

Publicado em 05 de Março de 2024 às 14:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2024 às 14:00
A polícia da Índia já identificou os sete suspeitos de estupro coletivo de uma brasileira. A informação sobre a identificação foi confirmada pela Embaixada do Brasil na Índia. Desses sete suspeitos, quatro foram presos e três estão foragidos. Três homens que foram detidos nesta segunda-feira (4) pela ocorrência confessaram que participaram do estupro da brasileira.

Atacados em acampamento

Fernanda Santos e Vicente Barbera foram atacados após montar um acampamento no distrito de Dumka, na noite de sexta-feira (1º).
O casal mostrou as agressões sofridas em uma rede social. Eles estão sendo recebendo apoio de autoridades indianas e espanholas Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Fernanda Santos e Vicente Barbera foram atacados após montar um acampamento. O casal estava no distrito de Dumka, na noite de sexta-feira (1º). A brasileira relatou ter sido estuprada e roubada por sete homens. Fernanda também tem nacionalidade espanhola.
"Algo aconteceu conosco que não desejamos a ninguém. Sete homens me estupraram, nos espancaram e nos roubaram. Não levaram muitas coisas porque o que eles queriam mesmo era me estuprar. Estamos no hospital com a polícia", escreveu Fernanda em uma rede social. 
Casal também foi espancado. Vicente disse que os criminosos usaram um capacete e uma pedra para golpeá-lo na cabeça. "Minha boca está destruída, mas Fernanda está pior". A Embaixada do Brasil na Índia considerou o fato "grave ataque criminoso" e está prestando assistência ao casal junto com autoridades indianas e espanholas.

Casal viaja de moto pelo mundo

A brasileira Fernanda e o marido, o espanhol Fernando, são motociclistas e blogueiros de viagem. Eles viajam pelo mundo e publicam as aventuras na internet. O casal diz acreditar na solução rápida do caso. "A polícia está fazendo tudo o possível para pegá-los", afirmou Vicente. "Em breve vão pegá-los. Estou seguro. Eles têm os dados deles."
Marido reforçou que a Índia é um grande país. Em um vídeo publicado neste domingo, o casal procurou tranquilizar os amigos e familiares. Vicente também agradeceu ao apoio. "Nós nos encontramos bem. Agradecemos de coração por todos apoio que vocês têm nos enviado, por todos os meios. Obrigado à polícia e a todos."

Indenização de  R$ 60 MIL

O casal recebeu o valor de um milhão de rúpias (cerca de R$ 60 mil) como indenização. "Estamos realizando investigação exaustiva e tentaremos garantir um julgamento rápido e uma condenação", disse Anjaneyulu Dodde, comissário adjunto do distrito de Dumka, no Estado de Jharkhand, onde ocorreu o ataque.

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