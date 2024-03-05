Polícia da Índia já tem identidade dos 7 suspeitos de estupro de brasileira

A polícia da Índia já identificou os sete suspeitos de estupro coletivo de uma brasileira. A informação sobre a identificação foi confirmada pela Embaixada do Brasil na Índia. Desses sete suspeitos, quatro foram presos e três estão foragidos. Três homens que foram detidos nesta segunda-feira (4) pela ocorrência confessaram que participaram do estupro da brasileira.

Atacados em acampamento

O casal mostrou as agressões sofridas em uma rede social. Eles estão sendo recebendo apoio de autoridades indianas e espanholas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Fernanda Santos e Vicente Barbera foram atacados após montar um acampamento. O casal estava no distrito de Dumka, na noite de sexta-feira (1º). A brasileira relatou ter sido estuprada e roubada por sete homens. Fernanda também tem nacionalidade espanhola.

"Algo aconteceu conosco que não desejamos a ninguém. Sete homens me estupraram, nos espancaram e nos roubaram. Não levaram muitas coisas porque o que eles queriam mesmo era me estuprar. Estamos no hospital com a polícia", escreveu Fernanda em uma rede social.

Casal também foi espancado. Vicente disse que os criminosos usaram um capacete e uma pedra para golpeá-lo na cabeça. "Minha boca está destruída, mas Fernanda está pior". A Embaixada do Brasil na Índia considerou o fato "grave ataque criminoso" e está prestando assistência ao casal junto com autoridades indianas e espanholas.

Casal viaja de moto pelo mundo

A brasileira Fernanda e o marido, o espanhol Fernando, são motociclistas e blogueiros de viagem. Eles viajam pelo mundo e publicam as aventuras na internet. O casal diz acreditar na solução rápida do caso. "A polícia está fazendo tudo o possível para pegá-los", afirmou Vicente. "Em breve vão pegá-los. Estou seguro. Eles têm os dados deles."

Marido reforçou que a Índia é um grande país. Em um vídeo publicado neste domingo, o casal procurou tranquilizar os amigos e familiares. Vicente também agradeceu ao apoio. "Nós nos encontramos bem. Agradecemos de coração por todos apoio que vocês têm nos enviado, por todos os meios. Obrigado à polícia e a todos."

Indenização de R$ 60 MIL