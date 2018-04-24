Canadá

Polícia canadense evita ligar atropelamento em Toronto a terrorismo

Chefe de polícia afirmou que investigação ainda não determinou causa do ato; foco está nos testemunhos e vídeos de câmeras de segurança

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 14:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 14:24
A polícia de Toronto, maior cidade do Canadá, ouviu testemunhas e analisou imagens de câmeras de vigilância para determinar a motivação do atropelamento na tarde de segunda-feira, 23, que deixou ao menos 10 mortos e 15 feridos depois que o condutor de uma van jogou o veículo sobre uma calçada lotada.
O suspeito, de 25 anos, foi capturado após um breve confronto com a polícia. Apesar de ainda não ter determinado a causa do incidente, o chefe de polícia da cidade, Mark Saunders, afirmou que o atropelamento parece ter sido intencional. "O incidente definitivamente pareceu deliberado", afirmou, nesta terça-feira, 24. Ele disse que o suspeito, Alek Minassian, mora no subúrbio de Toronto, em Richmond Hill, e não tinha passagens pela polícia.
O único pronunciamento das autoridades sobre a causa do acidente foi para afastar uma possível conexão do caso com terrorismo. A relação foi feita em razão da série de ataques contra pedestres na Europa e e nos EUA, bem como pela presença de líderes mundiais em reunião das nações que compõem o G-7. De acordo com Saunders, "não há nada que faça comprometer a segurança nacional neste momento".
Poucas informações foram divulgadas sobre o caso. "Precisamos de cada peça deste quebra-cabeça para que possamos ter uma imagem completa e explicar exatamente o que aconteceu aqui", disse o policial.

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

