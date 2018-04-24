Polícia australiana investiga fuga de adolescente de 12 anos para Bali

A polícia da Austrália investiga como o adolescente de 12 anos conseguiu embarcar em voo internacional sem carta de autorização dos pais Crédito: Reprodução

A polícia da Austrália investiga como um adolescente de 12 anos conseguiu viajar sozinho até a ilha indonésia de Bali e permanecer por quatro dias em um complexo turístico usando o cartão de crédito de seus pais.

O menino fugiu de casa em Sydney após uma discussão com a mãe. Ele viajou primeiro a Perth, cidade da região oeste da Austrália, em um voo da companhia de baixo custo Jetstar e depois seguiu para Bali, informou o Channel Nine.

"Ele não gosta da palavra 'não' e isso é o que eu tenho, um filho da Indonésia", afirmou a mãe, Emma, ao Channel Nine na segunda-feira à noite. "É muito fácil. Há um problema em nosso sistema", completou, antes de pedir controles mais rígidos para as viagens aéreas de menores de idade.

A família visitou Bali durante as férias e Emma disse que o filho já havia tentado reservar voos para a cidade, mas que as companhias aéreas rejeitaram porque ele não tinha uma carta dela o autorizando.