Pizzaria faz sorteio de buquê de pizza para casamento

Sorteio comemora o início da temporada de casamentos Crédito: Instagram/villaitaliankitchen

As flores são parte importante da decoração de um casamento, mas o que você acharia de substituí-las por pizzas? Uma pizzaria de Nova York fará o sorteio de um buquê e uma flor de lapela feitos de pizza para um sortudo casal.

"Perfeitos para qualquer casal que procura adicionar diversão e sabor ao seu grande dia, o buquê e a flor de lapela possuem lindos e delicados detalhes florais", informa o site da pizzaria Villa Italian Kitchen.

Os arranjos foram pensados por causa da temporada de casamentos nos Estados Unidos, que começa em junho. Eles são feitos de massa de pizza, queijo mussarela, tomate e peperone.

Para concorrer, os amantes de pizza devem se inscrever no sorteio na página da pizzaria. Só podem participar casais que vão se casar até o dia 30 de setembro deste ano.

"Estamos ansiosos para celebrar o casamento de alguns dos nossos fãs mais leais", diz o site da pizzaria. Quem não ganhar o buquê não sairá de mãos vazias: a loja garante uma fatia de pizza napolitana grátis.