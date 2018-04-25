Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Pizzaria deixa de usar canudo de plástico a pedido de menina de 5 anos
Prejudica os animais

Pizzaria deixa de usar canudo de plástico a pedido de menina de 5 anos

Garota disse que o item faz mal aos animais, que podem ficar com ele preso no nariz ou na boca

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 12:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 12:18
Estabelecimento trocou os canudos de plásticos por versões biodegradáveis Crédito: Pixabay
Um simples pedido de uma menina de cinco anos fez com que uma conhecida rede americana de pizzarias mudasse um costume em seus mais de 470 restaurantes: deixar de usar canudos de plástico.
O item, muitas vezes desnecessário na bebida, pode ir para os oceanos quando não descartado corretamente. No mar, ele prejudica os animais ao ficar preso na boca ou no nariz deles.
Preocupada com isso, Ava escreveu um bilhete para a Pizza Express. "Estou escrevendo, porque eu e meus irmãos comemos muito na Pizza Express. Quando pego minhas bebidas, elas sempre vêm com um canudo de plástico. Escrevo para pedir, por favor, que parem de usar canudos de plástico, uma vez que eles fazem mal aos animais", escreveu a garota.
Ela ainda sugeriu que o estabelecimento colocasse canudo na bebida apenas quando as pessoas pedissem, porque ela "não quer nenhum animal doente".
O pedido da menina foi atendido e, pelo Facebook, a Pizza Express afirmou que eliminaria todos os canudos de plásticos dos seus mais de 470 restaurantes. "Nós vamos substituí-los por versões biodegradáveis e de papel reciclável", acrescentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados