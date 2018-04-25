Pizzaria deixa de usar canudo de plástico a pedido de menina de 5 anos

Estabelecimento trocou os canudos de plásticos por versões biodegradáveis Crédito: Pixabay

Um simples pedido de uma menina de cinco anos fez com que uma conhecida rede americana de pizzarias mudasse um costume em seus mais de 470 restaurantes: deixar de usar canudos de plástico.

O item, muitas vezes desnecessário na bebida, pode ir para os oceanos quando não descartado corretamente. No mar, ele prejudica os animais ao ficar preso na boca ou no nariz deles.

Preocupada com isso, Ava escreveu um bilhete para a Pizza Express. "Estou escrevendo, porque eu e meus irmãos comemos muito na Pizza Express. Quando pego minhas bebidas, elas sempre vêm com um canudo de plástico. Escrevo para pedir, por favor, que parem de usar canudos de plástico, uma vez que eles fazem mal aos animais", escreveu a garota.

Ela ainda sugeriu que o estabelecimento colocasse canudo na bebida apenas quando as pessoas pedissem, porque ela "não quer nenhum animal doente".