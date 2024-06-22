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Susto

Piloto morre durante voo e copiloto faz pouso de emergência na Arábia Saudita

Comandante do voo NE 130, da companhia Sky Vision Airlines, teve mal súbito durante o trajeto entre a cidade do Cairo, no Egito, e Taif, na Arábia Saudita. Rota foi desviada para outra cidade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jun 2024 às 17:06

Publicado em 22 de Junho de 2024 às 17:06

Passageiros da Sky Vision Airlines, que faziam o trajeto entre a cidade do Cairo, no Egito, e Taif, na Arábia Saudita, no dia 12, viveram uma experiência inesperada. Enquanto estavam no ar, no voo NE 130, foram informado que o comandante da aeronave havia sofrido morte repentina. O copiloto assumiu o comando da aeronave e fez um pouso de emergência.
Segundo agências de notícias, o caso ocorreu em Jeddah, na Arábia Saudita, e a causa da morte do piloto não foi divulgada. Conforme o site de incidentes aéreos, Avherald, ao se deparar com a morte de Hassan Youssef Adas, o copiloto assumiu a manobra de segurança e comunicou aos passageiros sobre a necessidade de desviar da rota em direção à Jeddah.
O anúncio aos passageiros, conforme informações, teve o cuidado de evitar pânico generalizado, disse um diretor da companhia aérea ao site Al-Arabiya. "Pedimos desculpas por desviar o voo para o Aeroporto King Abdulaziz em Jeddah devido ao falecimento do meu irmão e amigo, Capitão Hassan, o piloto", afirmou o copiloto.
De acordo com a companhia, o comandante havia passado por exame médico há apenas três meses, mas sofreu um mal súbito enquanto pilotava. Segundo informações da mídia local, Hassan Youssef Adas estava com problemas de saúde relacionados à obesidade.
A aeronave, um modelo Airbus A320, da fabricante europeia Airbus, é conhecida de passageiros brasileiros. Segundo informações, ela foi operada no país pela aérea Itapemirim Transportes Aéreos, que encerrou suas operações no fim de 2021, após dificuldades financeiras.

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