PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por obstrução de Justiça: o que se sabe

Denúncia da PGR é por coação no curso de processo, por terem articulado sanções contra o país e autoridades brasileiras, numa tentativa de influenciar o resultado do julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado

Thais Carrança

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:33

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Getty Images

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nesta segunda-feira (22/9), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação no curso de processo, por ter articulado sanções contra o país e autoridades brasileiras, numa tentativa de influenciar o resultado do julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado.

O empresário Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo, também foi alvo da denúncia da PGR.

"Ambos os acusados, repetidas vezes, conforme visto, apresentaram-se como capazes de obter sanções no exterior – que obtiveram de fato -, de extrema gravidade nas suas consequências, tanto para a economia nacional como para os julgadores do caso em que Jair Bolsonaro, juntamente com Paulo Figueiredo e outros, aparece como responsável por crimes contra o Estado Democrático de Direito", escreve a PGR na denúncia.

"Apresentaram-se como patrocinadores dessas sanções, como seus articuladores e como as únicas pessoas capazes de desativá-las. Para a interrupção dos danos, objeto das ameaças, cobraram que não houvesse condenação criminal de Jair Bolsonaro na AP 2.668", completa a procuradoria.

(Essa matéria está em atualização)

