Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • PF prende dez por uso de crianças em esquema ilegal de migração para os EUA
Operação

PF prende dez por uso de crianças em esquema ilegal de migração para os EUA

No esquema, o adulto se entrega às autoridades norte-americanas na companhia de um menor, o que impede sua deportação imediata

Publicado em 

05 set 2019 às 16:31

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 16:31

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, na madrugada desta quinta-feira, 5, em Brasília, dez pessoas que tentavam migrar ilegalmente para os Estados Unidos, via México, acompanhados por oito crianças. Os menores não tinham autorização para ingresso no país e, além disso, alguns deles estavam com passaportes falsificados, para se passarem por filhos dos presos.
Segundo a corporação, o grupo pretendia utilizar uma prática conhecida como "cai-cai". Neste esquema, o adulto se entrega às autoridades norte-americanas na companhia de um menor, o que impede sua deportação imediata, uma vez que as leis do país não permitem que a criança ou adolescente fique sozinho durante os trâmites de repatriação.
A PF apurou que, além de falsificarem os documentos para obter passaportes com dados de paternidade alterados, os adultos presos pagaram para se passar pelos pais das crianças junto às autoridades migratórias. Segundo a corporação, um dos menores e sua mãe moraram por mais de um mês na residência de um casal para que a criança se acostumasse com a presença dos adultos que a levariam para os EUA.
Os crimes investigados são de promoção da migração ilegal de menor de idade, falsificação de documentos, e outros, indicou a Polícia Federal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

brasilia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados