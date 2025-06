Mundo

PF indicia Bolsonaro, Carlos e Ramagem por 'Abin paralela': entenda as acusações

Esquema teria ocorrido durante o governo Bolsonaro, quando Ramagem era diretor-geral da Abin; PGR agora terá que decidir se formaliza denúncia contra acusados.

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, e o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) no inquérito que investiga o uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionar adversários e disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral.>

Agora caberá à Procuradoria-Geral da República (PGR), comandada por Paulo Gonet, avaliar as provas apresentadas e decidir se formaliza uma denúncia contra os acusados.>

Havendo denúncia por parte da PGR, caberia ao Supremo Tribunal Federal (STF) decidir se prossegue com uma ação.>

No total, mais de 30 pessoas foram indiciadas no caso da "Abin paralela" pela PF, que enviou relatório final ao STF.>

Todos eles são delegados de carreira da Polícia Federal nomeados ao cargo no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Corrêa, por exemplo, é suspeito de ter autorizado uma ação hacker da agência contra autoridades do governo do Paraguai.>