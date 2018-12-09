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Corrupção

Peru e Odebrecht fazem acordo de colaboração para casos de corrupção

Dentre os compromissos do acordo está a entrega de informações da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2018 às 12:08

Publicado em 09 de Dezembro de 2018 às 12:08

Fachada da Odebrecht: delatores citaram capixabas Crédito: Marcos Alves/AG
As autoridades do Peru e a Odebrecht assinaram um acordo de colaboração que permitirá que a construtora ofereça informações nas investigações de casos de corrupção realizadas pelo Ministério Público peruano, informaram meios de comunicação locais.
O site do jornal "El Comercio" informou que o acordo foi assinado por funcionários do Ministério Público e da Promotoria do Peru com representantes da construtora brasileira, e entre seus compromissos está a entrega de informação da empresa sobre o pagamento de subornos a funcionários peruanos.
O jornal detalhou que o procurador Jorge Ramírez foi o último a assinar o acordo, que já tinha sido aceito pelo promotor Rafael Vela, coordenador da Equipe Especial do Caso Lava Jato, e por Mauricio Cruz, representante da Odebrecht no Peru.
O acordo permitirá a entrega de documentos dos servidores My Web Day e Drousys, empregados pelo Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, que se encarregou da coordenação do pagamento de subornos a funcionários e repasses a campanhas políticas.
Por sua parte, o jornal "La República" afirmou que a reunião entre os representantes das partes negociadoras terminou durante a madrugada desse sábado (8).
Além disso, indicou que, a partir deste acordo, nas próximas semanas o promotor Pérez viajará ao Brasil para ampliar o interrogatório com o ex-representante da Odebrecht, Jorge Barata, sobre as investigações de lavagem de dinheiro contra o ex-presidente Alan García e a líder opositora Keiko Fujimori.
Já o jornal econômico "Gestión" acrescentou que o documento do acordo de colaboração tem mais de 150 páginas e nele a empresa admite o pagamento de subornos para adjudicar sete contratos de cinco obras.
A publicação especializada destacou também que outro ponto-chave do acordo foi o montante da reparação civil que a Odebrecht se compromete a pagar ao Estado peruano, cujo valor ainda se desconhece.
Por causa do escândalo de subornos da Odebrecht no Peru, a promotoria de lavagem de dinheiro investiga atualmente os ex-presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) e Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), além da ex-candidata presidencial e líder opositora Keiko Fujimori, que está presa preventivamente.

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