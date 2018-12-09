Peru e Odebrecht fazem acordo de colaboração para casos de corrupção

Fachada da Odebrecht: delatores citaram capixabas Crédito: Marcos Alves/AG

As autoridades do Peru e a Odebrecht assinaram um acordo de colaboração que permitirá que a construtora ofereça informações nas investigações de casos de corrupção realizadas pelo Ministério Público peruano, informaram meios de comunicação locais.

O site do jornal "El Comercio" informou que o acordo foi assinado por funcionários do Ministério Público e da Promotoria do Peru com representantes da construtora brasileira, e entre seus compromissos está a entrega de informação da empresa sobre o pagamento de subornos a funcionários peruanos.

O jornal detalhou que o procurador Jorge Ramírez foi o último a assinar o acordo, que já tinha sido aceito pelo promotor Rafael Vela, coordenador da Equipe Especial do Caso Lava Jato, e por Mauricio Cruz, representante da Odebrecht no Peru.

O acordo permitirá a entrega de documentos dos servidores My Web Day e Drousys, empregados pelo Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, que se encarregou da coordenação do pagamento de subornos a funcionários e repasses a campanhas políticas.

Por sua parte, o jornal "La República" afirmou que a reunião entre os representantes das partes negociadoras terminou durante a madrugada desse sábado (8).

Além disso, indicou que, a partir deste acordo, nas próximas semanas o promotor Pérez viajará ao Brasil para ampliar o interrogatório com o ex-representante da Odebrecht, Jorge Barata, sobre as investigações de lavagem de dinheiro contra o ex-presidente Alan García e a líder opositora Keiko Fujimori.

Já o jornal econômico "Gestión" acrescentou que o documento do acordo de colaboração tem mais de 150 páginas e nele a empresa admite o pagamento de subornos para adjudicar sete contratos de cinco obras.

A publicação especializada destacou também que outro ponto-chave do acordo foi o montante da reparação civil que a Odebrecht se compromete a pagar ao Estado peruano, cujo valor ainda se desconhece.