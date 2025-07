Mundo

Pele escura, olhos castanhos, baixa estatura: o que DNA revela sobre homem que viveu no Egito há 4,5 mil anos

Trabalho recém-publicado usou técnicas avançadas de sequenciamento genético para revelar detalhes e características de um indivíduo que testemunhou um período histórico cheio de transformações. Entre evidências, especulações e críticas, a pesquisa encaixa novas peças no quebra-cabeças da formação do império mais longevo da História.

Publicado em 4 de julho de 2025 às 15:39

Restos mortais do indivíduo que viveu na época da construção das primeiras pirâmides foram encontradas 265 km ao sul do Cairo Crédito: Getty Images

Em Nuwayrat, um vilarejo localizado no vale no rio Nilo a cerca de 265 km do Cairo, no Egito, viveu um homem de pele escura, cabelos castanhos, olhos amendoados, com no máximo 1,60 m de altura, que teve uma vida longeva para os padrões da época.>

Ele sofria com uma artrite avançada no pé direito e no pescoço. E tinha uma ancestralidade majoritariamente relacionada ao norte da África — embora 20% de suas origens estivessem enraizadas no oeste da Ásia, na região da Mesopotâmia, no que hoje conhecemos como Iraque e Irã.>

Mas o grande mistério está na sua ocupação: embora tudo indique que ele trabalhava como oleiro, na construção de peças cerâmicas, as características de seu sepultamento indicam riqueza e nobreza típica das classes mais abastadas.>

O nível de detalhamento das informações que temos sobre essa pessoa sugere que a vida dela se passou em épocas mais modernas, nos últimos séculos, correto? Errado.>

>

Estudos de radiocarbono mostram que esse sujeito morreu entre 2855 e 2570 a.C. — algo entre 4,5 mil e 4,8 mil anos atrás — poucos séculos depois da unificação do Egito e a transição entre os períodos Dinástico Inicial e o Império Antigo.>

Para se ter ideia, essa foi a época da construção das primeiras pirâmides, quando o processo de mumificação artificial nem havia se tornado uma prática frequente entre monarcas e poderosos.>

Os restos mortais desse homem foram encontrados em 1902, durante uma escavação. Eles estavam depositados numa urna cerâmica, que foi colocada dentro de tumba escavada numa encosta em Nuwayrat.>

Esse material foi doado para o World Museum, localizado em Liverpool, no Reino Unido, onde foi um dos únicos itens do tipo a sobreviver aos bombardeios alemães durante a Segunda Guerra Mundial.>

Mas, afinal, como sabemos tanto sobre esse indivíduo? Bem, graças aos avanços das ferramentas de sequenciamento genético, pesquisadores conseguiram recentemente extrair DNA de um dente do sujeito.>

E a análise do genoma completo dele, associado aos estudos sobre o formato dos ossos e as evidências arqueológicas da época, permitiram traçar esse perfil tão detalhado.>

O estudo, publicado no início de julho na revista acadêmica Nature, também levantou uma série de discussões e críticas, que envolvem ancestralidade, migração humana e colonialismo científico, como você confere a seguir.>

Reconstrução facial do indivíduo de Nuwayrat com base em dados de escaneamento 3D do crânio e a análise dos ossos Crédito: Caroline Wilkinson, Liverpool John Moores University

Um debate sobre a cor da pele no Egito Antigo

O professor Linus Girdland-Flink, da Universidade de Aberdeen, na Escócia, destacou que o homem de Nuwayrat teve uma "jornada extraordinária".>

"Ele viveu e morreu num período crítico, de muitas mudanças no Egito Antigo", resume o pesquisador, um dos autores do trabalho recém-publicado, em comunicado à imprensa.>

Entre as características físicas do indivíduo que foram desvendadas pela análise genética, um dos pontos que mais chamou a atenção envolve a tonalidade da pele dele, descrita pelos autores como uma variação "entre escura e preta".>

Essa informação joga uma nova luz num debate muito maior e complexo, que envolve a ancestralidade dos antigos egípcios e a cor de pele que eles tinham.>

Obras da cultura moderna, como pinturas, filmes, quadrinhos e séries, não raro retratam os egípcios como brancos.>

Algumas delas vão além e chegam a especular — sem qualquer evidência científica sólida, diga-se — que a construção das pirâmides só pode ter a autoria de seres de outros planetas.>

Ao longo das últimas décadas, diversos acadêmicos criticaram essas alegações e as classificaram de preconceituosas, por simplesmente descartarem a possibilidade de que populações de fora da Europa tivessem a capacidade de criar inovações tecnológicas e monumentos que impressionam até hoje.>

Para a geneticista brasileira Tábita Hünemeier, que não esteve envolvida diretamente com este estudo, conhecer as características dos indivíduos que viveram naquela época, como é o caso do homem de Nuwayrat, ajuda a desfazer muitos dos mitos sobre o Egito Antigo que persistem até hoje.>

"Saber a tonalidade da pele dele é uma evidência de que os egípcios não eram todos brancos, de que essa não era a realidade. Muito menos nesse período específico, na Era das Pirâmides", comenta a pesquisadora, que atua no Laboratório de Genômica Populacional Humana da Universidade Pompeu Fabra em Barcelona, na Espanha.>

"Depois realmente houve a chegada dos macedônios [que tinham pele mais clara] no Egito. Mesmo assim, eles se misturaram com a população local [cuja pele era mais escura].">

"Porém, vale lembrar que antes dos macedônios, o Egito teve dinastias de faraós negros, os núbios", complementa a especialista, que também integra o Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP).>

Para Hünemeier, estudos como recém-publicado ajudam a "desfazer visões eurocêntricas" sobre o Egito Antigo.>

Túmulos escavados na rocha em Nuwayrat que abrigaram o recipiente de cerâmica com os restos mortais do indivíduo analisado no estudo Crédito: Museu de Arqueologia Garstang, Universidade de Liverpool

Outro ponto de debate e mistérios que surgiu a partir da análise do genoma, dos ossos e dos dentes do indivíduo envolve a origem e posição social dele.>

Por um lado, os pesquisadores argumentam que diversas características físicas sugerem que ele era um trabalhador braçal, possivelmente um oleiro.>

"As marcas no esqueleto dão pistas do estilo de vida desse indivíduo", explicou o professor Joel Irish, que leciona Antropologia e Arqueologia na Universidade John Moores de Liverpool, em comunicado à imprensa.>

"Os ossos relacionados ao ato de sentar são grandes, alargados, os braços revelam evidências de movimentos repetidos e há um grau considerável de artrite apenas no pé direito e no pescoço.">

"Embora circunstanciais, essas evidências apontam para a cerâmica e o uso de instrumentos como a roda de oleiro, que chegou ao Egito no mesmo período que ele viveu", observou o pesquisador, que também assina o artigo.>

No entanto, a urna fúnebre e o local onde o homem foi enterrado sugerem algo vinculado à riqueza, ou a um status social elevado.>

"Isso não era algo disponível a oleiros daquele período. Talvez ele fosse um artesão de talentos excepcionais, ou alguém muito bem-sucedido no seu negócio", especulou Irish.>

Um pictograma no túmulo de Amenemhat, perto de Nuwayrat, mostra como os oleiros trabalhavam Crédito: The Metropolitan Museum of Art

O que homem de Nuwayrat revela sobre uma civilização

Ao longo do artigo, os próprios autores ponderam que os dados encontrados contam a história de uma pessoa específica, embora eles possam exprimir e sugerir algo maior, que envolve toda sociedade daquela época.>

E a informação mais relevante aqui tem a ver com a ancestralidade: como mencionado anteriormente, a análise do genoma mostrou que o homem tinha 80% do DNA relacionado ao norte da África e 20% ao oeste da Ásia.>

Os 80% não são tão surpreendentes assim — afinal, o Egito fica justamente no norte da África.>

Mas os 20% restantes indicam algo relevante. Alguns dos antepassados desse indivíduo vieram do oeste da Ásia, da região do Crescente Fértil, reconhecida como um dos berços de importantes inovações, como o desenvolvimento da agricultura, das cidades e das primeiras formas de escrita.>

Evidências arqueológicas, como artefatos encontrados por especialistas, já demonstravam que existia algum relacionamento entre populações do Egito e do Crescente Fértil.>

Agora, a partir do estudo recém-publicado, é possível encontrar evidências disso diretamente no DNA das pessoas que viveram naquela época, por meio dos processos de migração de indivíduos que vinham de outras regiões.>

"Nossos resultados indicam que o contato entre o Egito e o Crescente Fértil não estava limitado à troca de coisas, como animais domesticados, plantas ou sistemas de escrita, mas também envolveu a migração humana", escrevem os autores.>

Isso pode ajudar a entender melhor como esses relacionamentos podem ter influenciado no desenvolvimento do Império Egípcio, o mais longevo da História.>

Será que a escrita cuneiforme mesopotâmica serviu de base e inspiração para os hieróglifos egípcios, que surgiram alguns séculos depois? Será que as técnicas de agricultura e pecuária deram mais segurança alimentar e permitiram a transformação de povoados em cidades e metrópoles?>

A pesquisadora Adeline Morez Jacobs, uma das autoras da pesquisa, destacou num comunicado à imprensa que "juntar todas as pistas do DNA, dos ossos e dos dentes de um indivíduo permitiu construir uma imagem abrangente".>

"Nós esperamos que outras amostras genéticas de pessoas que viveram no Egito Antigo possam responder com precisão quando esses movimentos de migração a partir do oeste da Ásia começaram", complementou a especialista, que realizou estudos de doutorado e pós-doutorado na Universidade John Moores de Liverpool e no Instituto Francis Crick, ambos no Reino Unido.>

A reconstrução 3D do rosto do homem de Nuwayrat permite conhecer melhor algumas das características físicas dele Crédito: Caroline Wilkinson, Liverpool John Moores University.

Restos mortais egípcios num museu britânico?

Por fim, Hünemeier entende que o trabalho recém-publicado se destaca por ter conseguido sequenciar o genoma completo de um indivíduo que viveu há muitos anos atrás.>

Segundo ela, é bem difícil recuperar o material genético inteiro por causa do dano causado pelo tempo — e, no caso do Egito, também em razão do calor intenso, que degrada essas moléculas.>

Sobre os resultados obtidos, a geneticista brasileira entende que eles estão "dentro do esperado para um egípcio da época" — ou seja, pele, olhos e cabelos escuros.>

"Minha impressão é que o valor desta publicação tem a ver com recuperar DNA de boa qualidade da região, de um indivíduo tão antigo e com alguma relação com a Era das Pirâmides", complementa ela.>

"Mas é bom chamar a atenção aqui que esses restos mortais estão expostos em um museu britânico. Existe toda uma discussão sobre a devolução de peças de museus aos países originários", critica Hünemeier.>

O caixão de cerâmica e restos arqueológicos do homem de Nuwayrat foram descobertos em 1902 Crédito: Museu de Arqueologia Garstang, Universidade de Liverpool

Sobre esse ponto, as instituições envolvidas na pesquisa divulgaram à imprensa uma nota, em que defendem que "a exportação do sepultamento para fora do Egito pelo arqueólogo John Garstang foi aprovada sob o sistema de 'partição', uma estrutura legal estabelecida em 1883 que, até 1983, permitia a divisão de achados arqueológicos entre o Egito e instituições estrangeiras".>

"Sob esse sistema, materiais considerados suficientemente representados em coleções egípcias podiam ser aprovados para exportação pelas autoridades relacionadas aos museus no Cairo">

O texto destaca que Garstang "exportou oito sepultamentos para o Reino Unido sob esse arcabouço jurídico, de mais de 900 que ele escavou durante toda a carreira".>

"Os sepultamentos restantes foram mantidos no Egito, incluindo os da necrópole de Beni Hasan, nas proximidades, atualmente mantida no Museu Egípcio do Cairo", conclui o texto.>

Hünemeier também diz ter sentido falta de uma "discussão sobre como realizar o retorno de resultados da pesquisa à comunidade descendente do indivíduo que foi sequenciado", uma prática que tem se tornado comum entre especialistas que atuam nesse ramo que une as ciências biológicas com a arqueologia.>

A BBC News Brasil tentou contato com os autores da pesquisa para que eles pudessem comentar este e outros pontos, mas não foram enviadas respostas até a publicação desta reportagem.>

