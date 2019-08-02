Pela primeira vez, Trump cogita impor bloqueio à Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega/PR

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, dia 1º, estar considerando uma quarentena ou um bloqueio contra a Venezuela em meio à pressão de seu governo para que Nicolás Maduro deixe o poder.

Trump não explicou quando ou como um bloqueio poderia ser imposto ao país. Até agora, seu governo tem mantido o foco em exercer pressão econômica e diplomática contra o presidente venezuelano e evita abordar qualquer tipo de ação militar. As declarações até agora vinham se limitando à resposta padrão "todas as opções estão sobre a mesa".

Quando questionado por um repórter se ele estava considerando tal medida em razão do grande envolvimento da China e do Irã na Venezuela, Trump respondeu: "Sim, estou", sem dar detalhes. Os EUA e a maioria dos países ocidentais reconhecem o líder político opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.

O governo Trump vem intensificando uma série de sanções contra a Venezuela para pressionar Maduro a renunciar. Mas autoridades dos EUA deixaram claro que estão concentradas em medidas econômicas e diplomáticas e não mostraram sinais significativos de assumir opções militares.

Os aliados latino-americanos de Washington também alertaram contra uma possível intervenção militar dos EUA. Rússia, China e Irã expressaram apoio a Maduro. Ainda nesta quinta, a Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) denunciou uma nova incursão aérea dos EUA na Venezuela e acusou Washington de querer criar um "incidente".

O governo Maduro denunciou no dia 22 que um avião espião americano fez uma incursão no espaço aéreo venezuelano, em meio à troca de acusações dos dois países por um episódio similar ocorrido no corredor aéreo da região de Maiquetía.

Três dias antes, segundo a versão do governo venezuelano, um caça Sukhoi SU-30, de fabricação russa, interceptou e expulsou dos céus da Venezuela uma aeronave americana.

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