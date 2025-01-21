Peixe solitário ganha amigos de papelão: a curiosa solução de aquário para curar seu morador

A medida foi um "último recurso" para resolver os problemas de saúde do peixe-lua, que surgiram após o fechamento do aquário para reformas. Crédito: Kaikyokan

Um simpático peixe-lua, que aparentemente estava sentindo falta dos visitantes de um aquário no Japão , fechado temporariamente, ganhou um alívio de uma maneira curiosa.

Em uma foto publicada pelo aquário Kaikyokan, em Shimonoseki, na província de Yamaguchi, o peixe-lua aparece nadando em frente a fotos de rostos humanos coladas em uma fileira de uniformes.

A medida foi descrita como um "último recurso" para resolver os problemas de saúde do peixe-lua, que, segundo um funcionário, poderiam estar relacionados à solidão

Após o fechamento do aquário para reformas em dezembro, o peixe-lua parou de comer águas-vivas e começou a esfregar o corpo contra o tanque, informou o jornal local Mainichi Shimbun.

Inicialmente, alguns funcionários suspeitaram de parasitas ou problemas digestivos, mas um deles sugeriu que o peixe poderia estar se sentindo solitário sem os visitantes ao redor de seu tanque.

A informação foi divulgada pelo aquário em sua conta no X no início deste mês. E, ao que parece, funcionou. "Parece estar saudável novamente!", escreveu o aquário no dia seguinte.

Peixe-luas podem viver até 10 anos em cativeiro, mas não são comumente mantidos em aquários devido aos cuidados minuciosos necessários para mantê-los Crédito: Getty Images

Peixe de personalidade 'curiosa'

Peixes-lua, encontrados em todos os oceanos do mundo, são considerados iguarias no Japão. Eles podem viver até 10 anos em cativeiro, mas não são comumente mantidos em aquários devido aos cuidados minuciosos necessários para mantê-los.

O peixe-lua do Kaikyokan tem cerca de 80 cm de comprimento e pesa quase 30 kg.

Em entrevista ao jornal local, Mai Kato, uma funcionária do aquário, disse que o peixe-lua, que chegou ao aquário há um ano, tem uma personalidade "curiosa" e "nadava em direção aos visitantes quando eles se aproximavam do tanque".

Depois que as fotos e uniformes foram colocados, o peixe "melhorou" no dia seguinte e foi visto "movendo as nadadeiras" no tanque, disse o aquário em uma postagem no X.

A publicação gerou uma onda de apoio nas redes sociais. Alguns usuários compartilharam fotos e vídeos que haviam tirado do peixe-lua em visitas anteriores, enquanto outros prometeram visitá-lo assim que o aquário reabrir.

Esta não é a primeira vez que um aquário japonês encontra soluções inovadoras para entreter os animais sob seus cuidados.