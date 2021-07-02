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Durante pandemia

"Pedimos cautela", diz OMS sobre Olimpíada de Tóquio

Alerta aos organizadores dos Jogos Olímpicos acontece após o aumento do número de casos de covid-19 relacionados à realização da Eurocopa com a presença de público nos estádios

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 16:13

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 jul 2021 às 16:13
Maria Van Kerkhove
Maria van Kerkhove, principal autoridade técnica da OMS para a covid-19 na sede global da agência Crédito: Divulgação
A Organização Mundial da Saúde (OMS), que está aconselhando o Comitê Olímpico Internacional (COI) na véspera da Olimpíada de Tóquio, que começa no dia 23 de julho, está pedindo cautela para conter a disseminação do coronavírus, disse uma autoridade graduada da OMS nesta sexta-feira.
Multidões nos estádios de futebol da Euro 2020 e em pubs e bares das cidades-sede estão impulsionando o aumento atual de infecções de covid-19 na Europa, disse o escritório regional da OMS na quinta-feira.
Maria van Kerkhove, principal autoridade técnica da OMS para a covid-19 na sede global da agência, foi indagada quais lições a entidade está aprendendo com o torneio europeu para aconselhar o COI e os organizadores de Tóquio antes do início do evento.
"O COI e outros delineiam seus planos para a abordagem da Olimpíada, e estamos interagindo com eles e os aconselhando sobre o melhor uso destes planos", disse Van Kerkhove em uma coletiva de imprensa em Genebra.
Ela disse que a OMS está aprendendo com a Euro 2020, e acrescentou: "Se o vírus está presente e precauções não estiverem em vigor, o vírus se disseminará".
"Pedimos cautela. Pedimos que todos tenham cautela no que fazem", acrescentou.
"Pedimos que todos adotem uma abordagem com base nos riscos no que fazem e nas decisões que tomam. As escolhas que fazem e os eventos a que assistem têm consequências, boas e ruins".

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