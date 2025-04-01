Paul Mescal é McCartney e Barry Keoghan, Ringo: os atores que viverão os Beatles no cinema

Da esquerda para a direita: Joseph Quinn, Barry Keoghan, Harris Dickinson e Paul Mescal são os novos Crédito: Getty Images

Paul Mescal e Barry Keoghan foram confirmados como parte do elenco que vai interpretar os integrantes dos Beatles — em quatro grandes filmes sobre a banda — no cinema

O superelenco de atores também vai contar com Harris Dickinson, que apareceu recentemente ao lado de Nicole Kidman em Babygirl, como John Lennon

E Joseph Quinn vai passar do Quarteto Fantástico da Marvel para o chamado Fab Four – "quarteto fabuloso", interpretando George Harrison na tetralogia para o cinema, que será dirigida por Sam Mendes.

Sam Mendes (à esquerda) apresentou sua 'banda' no palco do CinemaCon Crédito: Getty Images

O diretor ganhador do Oscar se juntou aos quatro atores para o anúncio na convenção CinemaCon, em Las Vegas, nos EUA, na segunda-feira (31/3).

Cada filme vai se concentrar em um membro diferente da lendária banda britânica.

"Cada um (dos filmes) vai ser contado a partir da perspectiva particular de apenas um dos rapazes", explicou Sam no evento. "Eles se cruzam de maneiras diferentes — às vezes se sobrepõem, outras vezes não."

"Eles são quatro seres humanos muito diferentes. Talvez esta seja uma chance de entendê-los um pouco mais profundamente. Mas, juntos, os quatro filmes vão contar a história da maior banda da história."

Os filmes serão lançados "próximos" uns dos outros em abril de 2028.

O diretor explicou: "Eu simplesmente senti que a história da banda era grande demais para caber em um único filme, e que transformá-la em uma minissérie de TV não parecia certo."

Conheça os Beatles

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Paul Mescal, de 29 anos, alcançou a fama na série Normal People, da BBC, em 2020. Em seguida, ele estrelou os aclamados filmes Aftersun, pelo qual foi indicado ao Oscar, e Todos Nós Desconhecidos, e foi o protagonista da sequência de Gladiador. Além de interpretar Paul McCartney, o astro irlandês está prestes a ser visto no papel de outro gênio criativo britânico, William Shakespeare, na adaptação cinematográfica de Hamlet.

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Harris Dickinson se tornou um astro graças a Malévola, King's Man: A Origem, Triângulo da Tristeza e Um Lugar Bem Longe Daqui, antes de interpretar o par romântico de Kidman em Babygirl. O britânico de 28 anos também recebeu uma indicação ao Bafta por sua atuação na série Assassinato no Fim do Mundo, e está entre os mais cotados para ser o próximo James Bond.

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Barry Keoghan talvez seja o mais parecido com seu Beatle — o baterista Ringo. O ator irlandês é o mais velho do quarteto de atores, com 32 anos, e é um dos astros mais populares de Hollywood, tendo sido indicado ao Oscar por Os Banshees de Inisherin antes de encabeçar o elenco do sucesso cult Saltburn.

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Joseph Quinn interpretou Eddie Munson na quarta temporada de Stranger Things, da Netflix, participou de Um Lugar Silencioso: Dia Um, e apareceu ao lado de Mescal em Gladiador 2. Antes de interpretar o guitarrista Harrison, o londrino de 31 anos vai aparecer na telona como Johnny Storm/Tocha Humana em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos e Vingadores: Doomsday.

Os Beatles são a banda que mais vendeu discos de todos os tempos Crédito: BBC

Embora vários filmes anteriores, como Os Cinco Rapazes de Liverpool, O Garoto de Liverpool e Febre de Juventude, tenham retratado os Beatles, esta é a primeira vez que os quatro membros da banda e seus espólios concederam os direitos completos da história de vida e das músicas para um filme roteirizado.

Sam chamou os filmes de "a primeira experiência teatral maratonável".

"Francamente, precisamos de grandes eventos cinematográficos para tirar as pessoas de casa", acrescentou.

No palco, Dickinson, Mescal, Keoghan e Quinn recitaram um trecho da música Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band: "It's wonderful to be here, it's certainly a thrill, you're such a lovely audience, we'd like to take you home with us."

"É maravilhoso estar aqui, é certamente uma emoção, vocês são um público adorável, gostaríamos de levá-los para casa conosco", em tradução livre.

Eles fizeram então uma reverência sincronizada no estilo dos Beatles.

Formada em 1960, a banda original transformou a cultura jovem e mudou o curso da história musical.

Incansavelmente imaginativos e experimentais, eles tinham uma capacidade extraordinária de comunicar ideias musicais sofisticadas para o grande público, em álbuns como Revolver, Sgt Pepper's e The White Album.

Apesar de terem se separado em 1970, o quarteto continua sendo a banda mais vendida de todos os tempos.

Apenas dois integrantes estão vivos. John Lennon foi assassinado em 1980, enquanto Harrison morreu de câncer em 2001.

Em 2023, os membros sobreviventes lançaram o que foi descrito como a música "final" dos Beatles, Now And Then

Baseada em uma das antigas fitas demo de Lennon, e com uma gravação de arquivo da guitarra de Harrison, a canção chegou ao topo das paradas musicais, e foi indicada para prêmios no Brit Awards e no Grammy.

Os Beatles no cinema

Este não é, de forma alguma, o primeiro projeto cinematográfico a explorar a vida dos Beatles — Os Cinco Rapazes de Liverpool, de Iain Softley, lançado em 1994, retratou o início da carreira deles nas casas noturnas de Hamburgo, onde eles começaram a tocar.

O Garoto de Liverpool, da diretora Sam Taylor-Johnson, em 2009, apresentou seu futuro marido Aaron Taylor-Johnson como Lennon, e Thomas Brodie-Sangster como McCartney. O filme se concentrou na juventude de Lennon e seus relacionamentos familiares, e documentou seu encontro com McCartney e Harrison e as origens da banda.

Martin Scorsese fez um documentário em 2011 chamado George Harrison: Living in the Material World, que incluiu contribuições dos membros sobreviventes da banda e material de arquivo.