Pau-brasil ou ilha Brasil? Por que Irlanda tem uma terra mítica com o nome do nosso país

Um lugar mágico, onde a saúde e a alegria eram abundantes e a juventude era eterna. Essa era a Ilha Brasil, uma lenda do folclore celta que acabou representada em mapas da Europa por mais de 500 anos e levou historiadores a questionarem se não estaria por trás do nome que hoje é da terra dos brasileiros.

Publicado em 30 de abril de 2025 às 06:39

Ilha Brasil no mapa Crédito: Library of Congress

Por mais de 500 anos, quando o conhecimento sobre a geografia do planeta ainda engatinhava, chegou a ser comum em mapas da Europa a presença de uma ilha misteriosa próxima à costa da Irlanda que, depois se descobriria, nunca existiu de fato.>

Navegadores europeus que se lançaram ao Atlântico antes e depois da chegada às Américas vasculharam o oceano à sua procura, na esperança de encontrar nela um paraíso terrestre. A crença vinha do folclore celta, que descreveu o lugar como um destino de saúde e alegria abundantes, onde a juventude era eterna.>

A ilha se chamava Brasil.>

Ela apareceu pela primeira vez na cartografia em um mapa-múndi medieval confeccionado por volta de 1280. A partir daí, voltou a ser retratada em pelo menos outros 121 mapas, até 1873, conforme a pesquisa feita pelo jornalista Geraldo Cantarino, autor de Uma Ilha Chamada Brasil: o Paraíso Irlandês no Passado Brasileiro.>

Segundo ele, a história contada na tradição celta era de que a ilha, sempre coberta por um intenso nevoeiro, raramente estava visível aos navegantes. Uma vez a cada sete anos, mais especificamente.>

"Mas ninguém conseguia chegar até ela. Era uma visão. A ilha aparecia na superfície e sumia. Essa era a história de Hy Brasil", ele completa, usando o outro nome pelo qual a ilha foi conhecida.>

Detalhe do mapa de 1424 de Zuane Pizzigano, com a ilha Brasil à esquerda... Crédito: University of Minnesota Libraries/James Ford Bell Library

...a norte das ilhas de Antilia (esq., em vermelho) e Satanazes (dir., em azul) Crédito: University of Minnesota Libraries/James Ford Bell Library

Perto de Satanazes e de Antilia

Ela foi uma entre uma série de ilhas lendárias que apareceram em mapas quando os europeus começaram a explorar o Atlântico.>

Antes da chegada às Américas, quando a Europa não sabia exatamente o que havia do outro lado, esse oceano era um lugar meio misterioso, no qual muitos navegadores se lançavam e poucos voltavam — razão pela qual chegou a ser apelidado de "mar tenebroso".>

Os que sobreviviam retornavam muitas vezes contando histórias de criaturas fantásticas e lugares míticos, que muitas vezes acabavam retratados pelos cartógrafos, o que explica a presença de sereias e monstros marinhos em mapas da época.>

Alguns dos que retratam a ilha Brasil incluem outros desses lugares míticos. Em uma carta náutica de 1424 de Zuane Pizzigano, por exemplo, ela está a norte de Satanazes, esta possivelmente inspirada em lendas da mitologia nórdica, e de Antilia, que vai dali para a frente aparecer em mapas por um século e meio, mas não corresponde a nenhum arquipélago conhecido.>

Detalhe do Crédito: Library of Congress

Da tradição oral celta a James Joyce

A lenda da ilha Brasil foi transmitida durante séculos pela tradição oral que marcou a Irlanda antes da chegada do cristianismo — ou seja, mais de dois mil anos atrás — e posteriormente eternizada em contos, poemas, canções e nas artes visuais.>

"Achei dezenas de poemas só sobre Hy Brasil, todos com essa carga emotiva, como um lugar de coisas boas, de música, de alegria", diz Cantarino.>

Em um país frio, pouco ensolarado e onde chove muito, a ilha passa a representar "um sonho e um desejo", completa o autor.>

Entre os poemas que o pesquisador encontrou está o de um escritor bastante popular na Irlanda no século 19, Gerald Griffin, intitulado Hy-Brazil – The Isle of the Blest, em que ela é descrita como uma "terra enigmática", "de luz e descanso", a "ilha dos bem-aventurados".>

Também aparece na obra de um dos maiores autores em língua inglesa, James Joyce, que a representou no romance Finnegans Wake com um neologismo, Kerribrasilian, que funde "brasilian" com o nome do condado de Kerry.>

Joyce a menciona em referência a São Brandão, o monge irlandês que no século 6º saiu em busca da ilha acreditando que ela era uma espécie de terra prometida e acabou se tornando ele mesmo uma espécie de lenda, nesse caso, do cristianismo.>

Além das artes, "Brasil" também teve uma influência mais mundana na Irlanda e aparece até hoje em uma lista de sobrenomes comuns no país — Brassil, Brassill, Brazier, Brazil, Brazill e Brazzill. Cantarino encontrou vários deles em listas telefônicas durante sua pesquisa, no fim dos anos 1990.>

São Brandão retratado em ilustração de 1621 rezando uma missa no dorso de uma baleia Crédito: Australian National Maritime Museum

Pau-brasil ou ilha Brasil?

A história milenar do mito e suas diferentes manifestações — especialmente a apropriação pelo cristianismo, com a versão da lenda de São Brandão, e sua reprodução em centenas de mapas — levaram alguns autores a argumentar que a ilha também teria influenciado o batismo do país que hoje compartilha o nome com ela — o Brasil, no caso.>

"Na área de estudos irlandeses, é muito comum se discutir essa hipótese", diz Mariana Bolfarine, professora do curso de Letras-Língua e Literaturas de Língua Inglesa da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).>

No doutorado em estudos linguísticos, ela se debruçou sobre o personagem que foi uma das vozes mais ativas entre os que argumentaram que o Brasil devia seu nome à mitologia celta: Roger Casement, um diplomata britânico que no início do século 20 foi cônsul em Santos (SP), em Belém (PA) e no Rio de Janeiro.>

Na capital paraense, ele chegou a apresentar um artigo que intitulou Irish Origins of Brazil, em que defendia que, "por mais estranho que possa parecer, o Brasil deve o seu nome não à abundância de um certo pau-de-tinta, mas à Irlanda".>

"A distinção em nomear o grande país da América do Sul, eu acredito, pertence seguramente à Irlanda e a uma antiga crença irlandesa tão remota como a própria mente celta", ele escreveu.>

Casement argumentava que o nome Brasil habitou o imaginário dos europeus séculos antes da colonização das Américas, que continuava vivo na época em que eles se lançaram ao Atlântico, como mostram os mapas da época, e que histórias como a de São Brandão haviam inclusive inspirado muitas viagens marítimas.>

"Pelo próprio tráfego dos comerciantes marítimos de Portugal e Espanha, o nome da ilha também teria chegado lá [na Península Ibérica] e eventualmente no Brasil", conta Bolfarine.>

Na visão do diplomata, o apagamento da relação entre a Irlanda e o nome do Brasil teria acontecido por conta do desprezo cultural que acadêmicos ingleses sentiam em relação ao país.>

"Para eles, a Irlanda era um nome associado a uma terra assolada em pobreza e ignorância — a roça da Europa, uma vergonha na visão da Inglaterra e com um povo sem nada a oferecer aos acadêmicos", diz no texto.>

A ilha Brasil chegou a ser mencionada por historiadores brasileiros como Capistrano de Abreu e Laura de Mello e Souza, diz o professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) Renato de Mattos, "sempre na perspectiva de que essa era uma imagem medieval que persistia na mentalidade" dos primeiros europeus que chegaram à América e poderia ter influenciado na escolha do nome.>

"A ideia é que esses homens teriam tentado decodificar o Novo Mundo a partir de parâmetros da época deles", observa o historiador. "Esses são homens medievais", completa.>

A hipótese, contudo, não chegou a ir além de alguns autores. O que talvez explique por que maioria dos brasileiros não saiba sequer que ela existe. >

A versão repetida nas escolas e nos livros didáticos é a de que o país foi assim batizado por conta da árvore de madeira vermelha explorada por Portugal nos primeiros anos de colonização, o pau-brasil.>

A palavra Brasil seria derivada de "brasa", uma referência à coloração da madeira.>

O primeiro diretor do Museu Histórico Nacional, o historiador Gustavo Barroso, que chegou a resgatar na década de 1940 a história da ilha Brasil em O Brasil na Lenda e na Cartografia Antiga, conjectura no livro que talvez tenham sido "a tradição e o hábito" que acabaram solidificando a hipótese que se popularizou no país, a do pau-brasil.>

Mas ela é a correta? Mattos acredita que essa pergunta deve continuar sem resposta. Uma das razões, ele argumenta, seria o fato de que o tema não foi e nem é uma prioridade da historiografia brasileira. >

"Eu diria que sequer chega a ser um objeto de controvérsia", ele comenta.>

"A história produzida por acadêmicos cada vez mais não se importa com essas questões mais 'curiosas'. Mais importante do que quem descobriu tal lugar, por exemplo, é o processo de colonização", completa o historiador.>

Outro motivo, na visão de Cantarino, seria o próprio mistério sobre quem deu nome ao nosso país. Pedro Álvares Cabral chamou-o de Ilha de Vera Cruz. Na sequência veio Terra de Santa Cruz, Ilha dos Papagaios... e só depois Brasil.>

"Quando se olha para a discussão entre os historiadores no passado, tem sempre um debate sobre a raiz da palavra, do que veio primeiro, o que vem depois", ele pontua. >

"O curioso é que, 500 anos depois, a gente não sabe quem que deu esse nome para o nosso país. Uma coisa bem… Brasil, né?">

