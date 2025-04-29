Partido Liberal, do primeiro-ministro Mark Carney e de Justin Trudeau, vence as eleições no Canadá, diz projeção

Mark Carney seguirá como premiê do Canadá Crédito: Reuters

O Partido Liberal, de Mark Carney e do ex-premiê Justin Trudeau , deve conquistar cadeiras suficientes no Parlamento do Canadá para formar um governo, segundo projeções da emissora pública canadense CBC News sobre as eleições desta segunda-feira (28/4).

Carney, de 60 anos, é o atual primeiro-ministro do Canadá — mas está no cargo há apenas um mês.

Ele substituiu Justin Trudeau, após o ex-primeiro-ministro renunciar em janeiro. Em março, Carney venceu com mais de 85% dos votos dos membros do Partido Liberal para assumir a função.

Na noite desta segunda, ainda não era possível afirmar se os liberais conseguirão a maioria das 343 cadeiras em disputa ou se terão que formar governo com outros partidos, segundo a CBC.

Ainda assim, a vitória tem sido considerada uma reviravolta política impressionante para os liberais, que estavam sendo considerados "mortos e enterrados". Pesquisas chegaram a mostrar durante meses o Partido Conservador, de Pierre Poilievre , com 20 pontos na frente.

Agora, os liberais devem conseguir um quarto mandato seguido.

Quem é Mark Carney

Crédito: Reuters

Para muitos no Canadá (e no Reino Unido), Carney é um rosto conhecido. Ele foi anteriormente presidente dos bancos centrais do Canadá e da Inglaterra, atuando no primeiro durante a crise financeira de 2008 e no segundo durante o Brexit.

Ele é o primeiro primeiro-ministro vindo do norte do país, sendo natural de Fort Smith, nos Territórios do Noroeste. Estudou na Universidade de Harvard e, depois, em Oxford, onde se formou em economia.

Carney é elogiado por sua expertise financeira. Ele também adotou uma postura firme contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometendo que o Canadá jamais se tornará o 51º estado norte-americano.

No entanto, Carney é politicamente inexperiente. Ele nunca havia sido eleito para um cargo público no Canadá.

O economista se lançou como candidato em janeiro para substituir Trudeau como líder do Partido Liberal, disputando a liderança com outros nomes, entre eles Chrystia Freeland, ex-vice-primeira-ministra.

Apesar da falta de experiência na política, sua trajetória no mundo financeiro e sua reputação como líder econômico foram fatores decisivos, segundo analistas, para consolidar sua candidatura.

'Canadá nunca será parte dos EUA'

Carney dirigiu palavras duras ao governo de Donald Trump nos EUA Crédito: Getty Images

O ex-premiê Trudeau vinha enfrentando uma crise de popularidade, atribuída ao aumento do custo de vida e às políticas migratórias de seu governo.

No entanto, o crescimento do sentimento nacionalista no Canadá, impulsionado pelas recentes tensões com Trump, fortaleceu a posição dos liberais diante das esperadas eleições federais.

As políticas comerciais de Trump e suas declarações sobre transformar o Canadá no 51º estado dos EUA provocaram forte rejeição entre a população canadense.

Isso se refletiu, por exemplo, em vaias ao hino americano em eventos esportivos, como jogos da NHL e da NBA, enquanto muitos canadenses cancelaram viagens aos Estados Unidos e reduziram o consumo de produtos americanos.

"São dias sombrios, provocados por um país no qual já não podemos confiar", afirmou Carney em seu discurso ao ser eleito líder do Partido Liberal, ressaltando a necessidade de "trabalharmos juntos nos dias difíceis que estão por vir".

O novo líder dos liberais afirmou na ocasião que os norte-americanos "querem nossos recursos, nossa água, nossa terra, nosso país" e garantiu que "se tivessem sucesso, destruiriam nosso modo de vida".

"O Canadá nunca será parte dos Estados Unidos de forma alguma", sentenciou.

Análise: vitória dos liberais se deve, em parte, a Trump

Por Anthony Zurcher, correspondente da BBC News na América do Norte

Mark Carney e o Partido Liberal estão projetados para conquistar a maioria nas eleições canadenses — e parece que isso veio com uma grande ajuda de Donald Trump.

A constante provocação do presidente dos Estados Unidos ao vizinho do norte coincidiu com uma reviravolta dramática na sorte do Partido Liberal. Mas ninguém deve esperar que os liberais agradeçam — ou que Trump suavize sua retórica, apesar de, no mês passado, ele ter dito que preferia um primeiro-ministro liberal.

Em vez disso, o mais provável é que haja mais do mesmo — mais comentários sarcásticos sobre o Canadá se tornar o 51º estado dos EUA, mais ameaças de guerra comercial e mais disposição para colocar em dúvida os laços e acordos históricos com o vizinho do norte.

Embora Trump não pareça ter a mesma antipatia por Carney que demonstrava claramente em relação ao ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, seus interesses políticos e de políticas públicas e os do Canadá parecem destinados a continuar divergindo.

Já há sinais de que o Canadá está voltando seu olhar mais para a Europa como parceiro confiável, em vez da América de Trump — um movimento que certamente irá irritar o líder americano.