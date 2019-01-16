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Reino Unido

Parlamento do Reino Unido rejeita moção de censura a Theresa May

Com a decisão, ela se mantém no poder e em condições de buscar negociar um segundo acordo de saída dos britânicos da União Europeia

Publicado em 

16 jan 2019 às 19:53

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 19:53

O Parlamento do Reino Unido votará o acordo negociado entre o governo da primeira-ministra, Theresa May, e a União Europeia (UE) sobre a saída do país do bloco político e econômico Crédito: Reprodução Instagram
O Parlamento do Reino Unido rejeitou nesta quarta-feira (16) a moção de censura à primeira-ministra, Theresa May. Com a decisão, ela se mantém no poder e em condições de buscar negociar um segundo acordo de saída dos britânicos da União Europeia. A votação ocorreu um dia após o Parlamento reprovar o Brexit, o acordo para o Reino Unido sair da União Europeia, provocando uma derrota histórica a May.
O Palácio de Westminster, onde funciona o Parlamento, teve um dia de debates acalorados. Dos 637 parlamentares, 325 votaram contra a moção e 306 a favor, 6 se abstiveram. Para ser aprovado, era necessária a obtenção de 320 votos favoráveis.
A primeira-ministra tem até o dia 21 para apresentar uma segunda proposta ao acordo de saída da União Europeia. Na sessão desta quarta-feira, Theresa May afirmou que começará as conversas com os partidos e parlamentares a partir da noite de hoje. Com a rejeição da moção, a primeira-ministra ganhou uma espécie de sobrevida no cargo.
Negociadores da União Europeia para o Brexit afirmam que há margem para ensaiar um novo acordo. Os termos incluem questões de política interna, como uma redefinição na relação com a Irlanda do Norte.
Ao discursar rapidamente na sessão, Theresa May foi ouvida pelos parlamentares em uma demonstração de respeito. Ela se disse “muito satisfeita” com o resultado da votação. O clima de tensão nas ruas de Londres parece ter atenuado.

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