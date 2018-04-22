Paraguai vai às urnas eleger novo presidente e governadores

Pesquisa aponta Mario Abdo Benítez à frente na disputa presidencial Crédito: Divulgação

A população do Paraguai vai às urnas neste domingo, 22, para eleger, em único turno, o novo presidente da República, 17 governadores e um novo Congresso, a ser formando por 45 senadores e 80 deputados. As urnas abriram às 7 horas no horário local, 8 horas em Brasília, e fecharão às 16 horas.

Segundo uma pesquisa, o candidato à presidente do Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, aparece na frente, com 20 pontos de diferença para seu oponente, o candidato do Partido Liberal, Efraín Alrege, que encabeça uma aliança com outros partidos de esquerda e de centro. Mas alguns institutos ressaltam que, para se confirmar esse cenário, é preciso haver uma participação de 70% dos 4,2 milhões de inscritos para votar.

"Eu vou votar em Marito (como Benítez é conhecido). Ele pelo menos é sincero, os outros fazem alianças estranhas", disse o taxista José Domínguez, que planeja votar no começo da tarde.

O governista Benítez propõe manter a política econômica do atual presidente, Horacio Cartes, e fala em realizar uma reforma do Poder Judiciário.

O opositor Alegre tenta pela segunda vez ser eleito. Nas eleições de 2013, nas quais não formou nenhuma aliança, perdeu para Cartes por 8 pontos. Neste ano, sua aliança tem como integrante a Frente Guasú, do ex-presidente Fernando Lugo, o único governante não colorado desde 1947, mas que não terminou seu mandato porque foi destituído em 2012.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Alegre afirmou que um de suas propostas de governo é renegociar com o Brasil parte do Tratado de Itaipu e estabelecer os preços de acordo com valor de mercado. O candidato também afirmou querer trabalhar com Brasil e Argentina para reforçar a segurança nas fronteiras e combater o crime organizado e o tráfico de drogas.