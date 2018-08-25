Papa se reúne com vítimas de abuso sexual por sacerdotes na Irlanda

Papa Francisco Crédito: Divulgação

O Papa Francisco se reuniu neste sábado (25) com oito vítimas de abusos cometidos por religiosos na Irlanda. O Pontífice visita o país europeu cerca de 40 anos após a ida do Papa João Paulo II, em 1979. Desde 2002, mais de 14.500 pessoas se declararam vítimas de crimes sexuais cometidos por sacerdotes na Irlanda.

"O papa Francisco se reuniu na noite deste sábado durante uma hora e meia com oito sobreviventes de abusos cometidos por clérigos, religiosos ou em instituições" da Igreja, explicou o porta-voz do Vaticano, Greg Kerry.

Marie Collins e Paul Redmond, dois líderes ativistas contra o abuso, participaram do encontro para pedir uma posição do Vaticano sobre estes escândalos. Redmond, que nasceu em um dos "Lares para mães e bebês" administrados pela Igreja na Irlanda e foi adotado aos 17 anos, disse em comunicado que a reunião foi cordial e amável e que o religioso se desculpou pelo que aconteceu em esses centros comunitários.

Antes do encontro, o Papa havia discursado em uma cerimônia da qual participou o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar. Na ocasião, Francisco classificou os crimes sexuais como "repugnantes". Em um discurso posterior para uma multidão maior, no entanto, não mencionou o sensível tema.