Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Papa se reúne com vítimas de abuso sexual por sacerdotes na Irlanda
Oito vítimas

Papa se reúne com vítimas de abuso sexual por sacerdotes na Irlanda

Em cerimônia, Francisco chamou crimes de 'repugnantes', mas evitou tema em discurso

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 20:41
Papa Francisco Crédito: Divulgação
O Papa Francisco se reuniu neste sábado (25) com oito vítimas de abusos cometidos por religiosos na Irlanda. O Pontífice visita o país europeu cerca de 40 anos após a ida do Papa João Paulo II, em 1979. Desde 2002, mais de 14.500 pessoas se declararam vítimas de crimes sexuais cometidos por sacerdotes na Irlanda.
"O papa Francisco se reuniu na noite deste sábado durante uma hora e meia com oito sobreviventes de abusos cometidos por clérigos, religiosos ou em instituições" da Igreja, explicou o porta-voz do Vaticano, Greg Kerry.
Marie Collins e Paul Redmond, dois líderes ativistas contra o abuso, participaram do encontro para pedir uma posição do Vaticano sobre estes escândalos. Redmond, que nasceu em um dos "Lares para mães e bebês" administrados pela Igreja na Irlanda e foi adotado aos 17 anos, disse em comunicado que a reunião foi cordial e amável e que o religioso se desculpou pelo que aconteceu em esses centros comunitários.
Antes do encontro, o Papa havia discursado em uma cerimônia da qual participou o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar. Na ocasião, Francisco classificou os crimes sexuais como "repugnantes". Em um discurso posterior para uma multidão maior, no entanto, não mencionou o sensível tema.
"Não posso deixar de reconhecer o grave escândalo causado na Irlanda pelo abuso de jovens por integrantes da Igreja encarregados da responsabilidade por sua proteção e educação", disse. "O fracasso das autoridades eclesiásticas, bispos, superiores religiosos, padres e outros em adequadamente lidar com estes crimes repugnantes justificadamente deu origem a indignação e continua a ser uma fonte de vergonha para a comunidade católica".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados