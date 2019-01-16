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Itália

Papa pede a bispos que evitem esconder casos de abusos contra crianças

A reação ocorre no momento que vem à tona uma série de denúncias de assédio, abusos e violência sexual cometidos por religiosos contra meninos e meninas

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 20:32

Publicado em 

16 jan 2019 às 20:32
Papa Francisco Crédito: Reprodução/Instagram
O papa Francisco vai pedir aos bispos de todos os países, que participarão do encontro “A proteção dos menores na Igreja”, de 21 a 24 de fevereiro, em Roma, que não tolerem abusos contra crianças. Ele adiantou nesta quarta-feira (16) que "nenhum caso" deve ser “encoberto ou sepultado”. A reação ocorre no momento que vem à tona uma série de denúncias de assédio, abusos e violência sexual cometidos por religiosos contra meninos e meninas.
O porta-voz interino do Vaticano, Alessandro Gisotti, afirmou que o papa Francisco quer uma ação integrada dos bispos para “prevenir e combater o drama global do abuso infantil ". “Um problema global só pode lidar com uma resposta global”.
"Para o Papa Francisco, é essencial que quando os bispos retornem a seus países, estejam cientes das regras a serem aplicadas e cumpram as medidas necessárias para evitar abusos, proteger as vítimas e que nenhum caso é escondido ou enterrado ", disse o porta-voz.
Nesta quarta-feira (16), o papa recebeu a comissão organizadora do encontro, e transmitiu a mensagem. No encontro no próximo mês, haverá sessões plenárias, grupos de trabalho, momentos comuns de oração com a escuta de testemunhos, uma liturgia penitencial e uma celebração eucarística final.
Alessandro Gisotti ressaltou que há 15 anos a Igreja Católica Apostólica Romana responde às denúncias que são encaminhadas e envolvem religiosos. Segundo ele, o encontro de fevereiro será “uma jornada dolorosa”.

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