  Papa Francisco recebe vítimas de padres pedófilos, confirma o Vaticano
Escândalos

Papa Francisco recebe vítimas de padres pedófilos, confirma o Vaticano

Para o pontífice, 'é preciso ouvir quem sofreu abusos, homens e mulheres'
Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 10:27

Papa Francisco Crédito: Divulgação
O Papa Francisco se reúne com frequência, e em particular, com vítimas de padres pedófilos. A notícia foi confirmada nesta quinta-feira pela assessoria de imprensa do Vaticano. O próprio pontífice havia relatado sobre os encontros durante uma conversa com um grupo de jesuítas latino-americanos ocorrida em janeiro, no Chile.
A atitude revela a preocupação do pontífice argentino com o fenômeno da pedofilia na Igreja. Os abusos sexuais cometidos por padres contra menores constituem a "maior humilhação que a Igreja sofreu", assegurou o papa ao ser questionado por um grupo de jesuítas sobre um dos maiores escândalos que atingiu a instituição.
"É horrível. É preciso ouvir quem sofreu abusos, homens e mulheres. O processo é muito duro. Ficam arrasados", reconheceu o pontífice durante a reunião a portas fechadas em 16 de janeiro.
A conversa completa será publicada no próximo número da revista da Companhia de Jesus Civiltà Cattolica, cujo diretor, Antonio Spadaro, autorizou a publicação de alguns trechos no jornal italiano Corriere della Sera.

