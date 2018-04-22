Papa Francisco expressa preocupação com violência na Nicarágua

O Papa Francisco expressou profunda preocupação com a violência mortal na Nicarágua causada por protestos e pediu por uma solução pacífica. Defensores dos direitos humanos dizem que, desde 18 de abril, pelo menos 26 pessoas morreram em tumulto sobre reformas previdenciárias planejadas pelo presidente Daniel Ortega. Dezenas acabaram feridas ou presas.

Francisco disse às pessoas na Praça de São Pedro que ele está "muito preocupado" com o situação no país da América Central.

O conflito causou a morte de um jornalista. Em um granulado vídeo noturno, o jornalista Angel Gahona, vestido com jeans e