Faltou energia

Papa foi resgatado por bombeiros após ficar 25 minutos preso em elevador

Em razão do incidente, o pontífice acabou se atrasando em cerca de 10 minutos para o pronunciamento semanal na Praça de São Pedro

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 10:03 - Atualizado há 6 anos

Papa Francisco ficou preso dentro de elevador Crédito: Reprodução/Instagram

O papa Francisco ficou preso ontem em um elevador no Vaticano por 25 minutos. Bombeiros tiveram que agir para retirá-lo.

Em razão do incidente, o pontífice acabou se atrasando em cerca de 10 minutos para o pronunciamento semanal na Praça de São Pedro. "Tenho de pedir desculpas", disse Francisco, sorridente, ao começar o pronunciamento dominical. Ele explicou que houve um problema de energia elétrica no Vaticano e havia ficado preso no elevador.

"Uma salva de palmas para os bombeiros", disse o papa, bem-humorado, à multidão. "Houve um momento de grande preocupação pelo que poderia ter acontecido", afirmou Vania De Luca, vaticanista do canal Rai News. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta