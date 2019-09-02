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Faltou energia

Papa foi resgatado por bombeiros após ficar 25 minutos preso em elevador

Em razão do incidente, o pontífice acabou se atrasando em cerca de 10 minutos para o pronunciamento semanal na Praça de São Pedro

Publicado em 

02 set 2019 às 10:03

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 10:03

Papa Francisco ficou preso dentro de elevador Crédito: Reprodução/Instagram
O papa Francisco ficou preso ontem em um elevador no Vaticano por 25 minutos. Bombeiros tiveram que agir para retirá-lo.
Em razão do incidente, o pontífice acabou se atrasando em cerca de 10 minutos para o pronunciamento semanal na Praça de São Pedro. "Tenho de pedir desculpas", disse Francisco, sorridente, ao começar o pronunciamento dominical. Ele explicou que houve um problema de energia elétrica no Vaticano e havia ficado preso no elevador.
"Uma salva de palmas para os bombeiros", disse o papa, bem-humorado, à multidão. "Houve um momento de grande preocupação pelo que poderia ter acontecido", afirmou Vania De Luca, vaticanista do canal Rai News. (Com agências internacionais)
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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