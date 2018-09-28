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Vaticano

Papa excomunga padre envolvido em escândalo de abuso sexual no Chile

Clérigo de 88 anos foi expulso da Igreja em decisão excepcional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 14:56

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 14:56

Papa Francisco Crédito: Divulgação
O Papa Francisco excomungou o padre Fernando Karadima, de 88 anos, que está no centro do grande escândalo de abuso sexual na Igreja Católica no Chile, informou o Vaticano nesta sexta-feira.
Karadima foi considerado culpado em uma investigação do Vaticano em 2011 de abusar de adolescentes por muitos anos. Ele recebeu à época ordem para viver uma vida de oração e penitência, mas não fora excomungado.
Sete bispos chilenos renunciaram desde junho, após uma investigação sobre um suposto encobrimento das ações de Karadima.
O padre Karadima, que sempre negou as acusações, escapou da Justiça civil por conta da prescrição dos crimes.
Um comunicado em espanhol do Vaticano chamou a decisão de excomungar Karadima de excepcional, e disse que o Papa agiu pelo bem da Igreja.
Segundo o documento, Francisco assinou um decreto de excomunhão, tecnicamente conhecido como redução ao estado laical, na quinta-feira, e Karadima, que muitos acreditam estar morando em uma casa de repouso na capital chilena, foi notificado nesta sexta-feira.

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