Papa diz que mundo não pode fechar os olhos para imigrantes e pobres

Papa Francisco Crédito: Divulgação

O Papa Francisco criticou neste domingo (18) a crescente desigualdade de riqueza e o tratamento dado aos imigrantes, dizendo que o mundo não deve ignorar aqueles "abalados pelas ondas da vida".

"A injustiça é a raiz perversa da pobreza", disse em uma missa que marca o Dia Mundial dos Pobres da Igreja Católica Romana. "O clamor dos pobres diariamente se torna mais forte, mas é ouvido menos, abafado pelo barulho dos poucos ricos, que crescem cada vez menos e mais ricos".

Francisco também reiterou seu apoio aos imigrantes dizendo que as pessoas devem prestar atenção a "todos aqueles forçados a fugir de suas casas e terras nativas para um futuro incerto".

Seus comentários foram feitos quando centenas de imigrantes de uma caravana de centro-americanos foram parados na fronteira entre os EUA e o México, depois de terem sido impedidos de entrar nos Estados Unidos, embora Francisco não fizesse nenhuma referência direta à situação americana.