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Vaticano

Papa diz que mundo não pode fechar os olhos para imigrantes e pobres

Declaração foi feita no momento em que caravana de países da América Central tenta entrar nos EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2018 às 16:03

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 16:03

Papa Francisco Crédito: Divulgação
O Papa Francisco criticou neste domingo (18) a crescente desigualdade de riqueza e o tratamento dado aos imigrantes, dizendo que o mundo não deve ignorar aqueles "abalados pelas ondas da vida".
"A injustiça é a raiz perversa da pobreza", disse em uma missa que marca o Dia Mundial dos Pobres da Igreja Católica Romana. "O clamor dos pobres diariamente se torna mais forte, mas é ouvido menos, abafado pelo barulho dos poucos ricos, que crescem cada vez menos e mais ricos".
Francisco também reiterou seu apoio aos imigrantes dizendo que as pessoas devem prestar atenção a "todos aqueles forçados a fugir de suas casas e terras nativas para um futuro incerto".
Seus comentários foram feitos quando centenas de imigrantes de uma caravana de centro-americanos foram parados na fronteira entre os EUA e o México, depois de terem sido impedidos de entrar nos Estados Unidos, embora Francisco não fizesse nenhuma referência direta à situação americana.
Um relatório deste ano da Oxfam disse que 3,7 bilhões de pessoas, ou metade da população global, não viram aumento em sua riqueza em 2017, enquanto 82% da riqueza gerada no ano passado foi para a fatia de 1% mais rica da população global.

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